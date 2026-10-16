Colón encuentra en Olmedo una solución para cubrir la baja de Castet

Olmedo se perfila para cubrir el lateral izquierdo de Colón ante la suspensión de Castet.

Sebastián Olmedo vuelve a perfilarse como una pieza útil para Colón en la previa del partido ante Almirante Brown. Ante la ausencia de Facundo Castet, el paraguayo aparece como la principal opción para ocupar el lateral izquierdo, una función diferente a la que cumple habitualmente. Su recorrido en varios sectores de la cancha le permite a Iván Delfino encontrar respuestas sin modificar demasiado la estructura del equipo.

Un defensor que se adapta a distintos puestos

La posición natural de Olmedo es la de marcador central, pero durante su paso por Colón también supo desempeñarse en ambos perfiles de la zaga, como lateral y hasta en la mitad de la cancha, como volante central. Esa polifuncionalidad lo convirtió en una alternativa recurrente para el entrenador, que encontró en el paraguayo un recurso para afrontar bajas y resolver necesidades puntuales.

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Aunque jugar fuera de su puesto habitual puede presentar dificultades, el defensor ofrece una variante que le permite al cuerpo técnico cubrir distintos sectores sin tener que recurrir necesariamente a cambios más profundos. Su aporte está vinculado, sobre todo, con la posibilidad de responder cuando el equipo necesita una solución inmediata.

Colón necesita respuestas para cerrar el torneo

La probable presencia de Olmedo por el costado izquierdo toma relevancia en un momento en el que el Sabalero busca recuperar terreno y acercarse a los primeros cuatro lugares de la Zona A. Con la etapa decisiva del campeonato en marcha, sumar de a tres resulta fundamental para mejorar su posición de cara al Reducido.

El encuentro frente a Almirante Brown será una nueva oportunidad para que Colón vuelva al triunfo y sostenga sus aspiraciones. Mientras Delfino define la formación, Olmedo aparece como una alternativa confiable por su capacidad para adaptarse a las necesidades del equipo.