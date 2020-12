Atletismo: se pone en marcha el Nacional de Mayores

Entre las características más importantes del certamen habrá una participación limitada, con cupos por pruebas y marcas referenciales para poder participar, y tampoco se realizarán las pruebas de relevos, mientras que los jueces fueron reducidos al mínimo. Además, no habrá público, la cobertura periodística en forma física será acotada y los atletas solamente estarán en la pista el tiempo para competir, y las delegaciones permanecerán pocas horas en la ciudad.

Atletismo2.jpg El olímpico Germán Chiaraviglio competirá el sábado y por eso se preparó en los últimos días en el gimnasio del Card en Santa Fe. UNO Santa Fe

Brian Toledo, campeón argentino y representante olímpico en lanzamiento de jabalina, falleció el 27 de febrero pasado, a los 26 años, tras accidentarse con su moto mientras conducía por Marcos Paz, ciudad de la que era oriundo, hacia Merlo.

La Cada anunció que el sábado cuando se realice la premiación de la prueba de jabalina varones, se rendirá homenaje al atleta Brian Toledo, cuyo nombre lleva esta 100° Edición del Campeonato Nacional de Mayores, y en la misma también a todos los atletas que a lo largo del siglo enaltecieron estos campeonatos y el atletismo en general. Esta ceremonia se concretará a las 11, del día sábado 19 de diciembre.

Marcada presencia de santafesinos

En la jornada inicial competirá el santafesino Brian López en salto en largo; el histórico Adrián Marzo, Julio Nóbile, Tobías Cacciabue y Claudia Cravero en lanzamiento de martillo; Carlos Johnson y Gustavo Benítez en 3000 con obstáculos.

Atletismo3.jpg La santafesina Luciana Gómez Iriondo, entrenada por el profesor Maxi Troncoso, lo hará en salto con garrocha el sábado a la mañana. UNO Santa Fe

Posteriormente, en salto en alto lo harán Celina Harte y el sanfrancisqueño Martín Carra; Nicolás Camargo y Roger Meurzet en 100m llanos; Milagros Menoni de Rosario y Juan Sale en lanzamiento de bala; el representante de Velocidad y Resistencia Lautaro Alegre y el rosarino Daniel Penta en 800 llanos.

Nicolás Camargo sostuvo que "voy a Rosario con las mejores expectativas, he venido entrenando muy seriamente y con muchas pilas, y lo que venimos haciendo en estos días me deja muy tranquilo para poder tener un buen rendimiento. En la mente siempre está ganar, pero hay que tener en cuenta que los demás también corren. Vamos a ir paso a paso, primero será en la semifinal, y una vez que corramos eso habrá que enfocarse en la final".

El salto con garrocha, en donde Santa Fe tiene muy buenos representantes, será en la jornada del sábado. Las mujeres lo harán desde las 10, con la presencia de Luciana Gómez Iriondo y de Aldana Garibaldi. Mientras que el gran Germán Chiaraviglio lo hará a partir de las 16.

"Al Nacional voy con muchas expectativas, venimos entrenando muy bien, en los torneos anteriores me fue muy bien, con lo cual voy confiada y con muchas ganas de competir. Mi objetivo es poder saltar bien, una buena marca, 3.90 sería me meta, poder ganar el Nacional, pero antes que nada hacer un buen registro" le dijo Luciana Gómez Iriondo a UNO Santa Fe.

Luli comentó que "en los torneos que competimos en Santa Fe, en el primero no me fue muy bien, luego fui mejorando, y la verdad es que gracias a los dos torneos que participé me siento más confiada en que puedo saltar más de lo que hice. Con lo cual estoy muy preparada y te reitero, con muchas ganas de competir en esta prueba".

Por su parte, Aldana Garibaldi expresó que "con muchas expectativas voy a Rosario al Nacional. Apuesto a hacer lo mejor posible, y que me vaya acorde a lo que vengo entrenando y trabajando. En relación a los objetivos, está en superar mi marca. Vengo mejorando marcas en los torneos que se hicieron en el Card, y espero poder seguir evolucionando".