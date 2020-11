Banco Provincial y el regreso a las actividades

Hace un tiempo que tanto el plantel de primera división como los más chicos, inferiores e infantiles recientemente, se encuentran entrenando con mucho compromiso y dedicación, y la presencia de los chicos genera un movimiento importante que permite hacer frente a los compromisos, a partir del pago de la cuota societaria, principal sustento de cualquier entidad deportiva.

Banco2.jpg Los entrenadores de Primera División, Omar Fanjul y Victor Cócerez, destacaron la importancia de haber regresado a las prácticas. UNO Santa Fe

"La cuarentena la pasamos como todos los clubes, tratando de hacer lo justo y tratar de poder llegar a tener el club en condiciones, porque como no podíamos entrenar y no podía venir nadie, se hizo igualmente el mantenimiento de las canchas, sobre todo la cuestión del césped" comenzó señalando Omar Fanjul a UNO Santa Fe.

El referente e integrante del cuerpo técnico de Banco Provincial comentó que "nosotros comenzamos hace unas semanas con las prácticas, por suerte todo bien, lo hicimos con grupos reducidos, primero como indica el protocolo, hicimos algunas burbujas, nos fuimos separando, y después a medida que se fue aceitando todo, ya se trabajó en aspectos puntuales".

El entrenador de la institución que participa en la Primera B liguista contó que "por suerte tenemos cuatro canchas, osea que no tenemos problemas de espacio, con lo cual se puede respetar tranquilamente el distanciamiento, todos con barbijos como corresponde. Nosotros hacemos una entrada en calor individual, la parte media y estiramiento, y luego nos dividimos en grupos de ocho o nueve de acuerdo a los que seamos en la práctica. Se hacen remates al arco, técnica individual, y eso es lo que más se puede hacer".

Fanjul agregó que "me parece que con un mes que queda o algo más de este 2020 no creo que se pueda armar una competencia. Sinceramente no vamos a poder hacer nada, pero vamos a hacer lo posible para ver si podemos llegar a hacer algunos amistosos cuando se dé la posibilidad de jugar algún partido para que los chicos estén incentivados para el año que viene y esperar que se pueda jugar la temporada próxima".

12112020 f3 nota liga santafesina banco provincial santa fe.JPG Los entrenamientos se hacen por estaciones con grupos de no más de 10 jugadores. UNO Santa Fe

El regreso a los entrenamientos

El director técnico de Banco Provincial Victor Cócerez manifestó que "se arrancó con muchas ganas las prácticas, al menos después de tanto tiempo sin vernos y sin hacer nada, lo tomaron como un poco de distracción, así que vino muy bien porque genera que el jugador esté bien sobre todo en lo mental. Estamos trabajando por estaciones con grupos de diez jugadores de promedio, y como tenemos espacio lo están haciendo todos juntos".

"El parate lógicamente que ha repercutido en los jugadores, sobre todo en lo físico, porque por ahí la técnica se recupera más rápido, pero por ahí hay jugadores que estar sin hacer actividad te incide en la parte física. Hay que recuperar el tema del peso, de cuando hicimos la pretemporada, lo cual no quiere decir que con trabajo no se pueda recuperar" explicó Cócerez a cerca de cómo puede repercutir el parate de tantos meses de inactividad en el jugador.

En relación a lo que pudieron hacer durante la cuarentena sostuvo que "arrancamos con las prácticas por zoom, y cuando se habilitó que podían hacer actividad física, mantuvimos vía zoom y a parte le dejamos una serie de trabajos para que lo hagan al aire libre. Después ya observamos que estaba desmotivando a los chicos, porque se iba sabiendo que no íbamos a tener competencia, y algunos comenzaron a dejar de hacerlo".

12112020 f4 nota liga santafesina banco provincial santa fe.JPG El volante Daniel Ramírez es uno de los jugadores más experimentados de Banco Provincial. UNO Santa Fe

El buen ánimo de los jugadores

"En Banco venimos ya entrenando hace casi un mes, respetando el protocolo, básicamente en lo que se refiere al distanciamiento, y cumpliendo con las indicaciones al ingresar al club, como la toma de la temperatura, y la verdad que los jugadores acompañan y están viniendo a entrenar en buen número. El incentivo y la motivación reaparecieron, porque estaba complicado con el tema de la pandemia durante la cuarentena. En cada entrenamiento que venimos al club se ve reflejado el buen ánimo, y las ganas de estar acá" manifestó Daniel Ramírez, volante por derecha de Banco, y uno de los referentes del plantel de Banco Provincial.

12112020 f5 nota liga santafesina banco provincial santa fe.JPG Las prácticas se realizan cumpliendo con los protocolos dispuestos por las autoridades sanitarias. UNO Santa Fe

El jugador de Banco Provincial de 27 años de edad y profesor de Educación Física sostuvo que "el entrenamiento virtual sin dudas que desanimó a los muchachos, eso se habló con el cuerpo técnico, se tomaron un poco de descanso un par de semanas después de entrenar varios meses de manera virtual, y se decidió darnos vacaciones. Sobre todo, para descansar mentalmente, porque no era la misma motivación que teníamos. Era mucha la incertidumbre, saber que no se sabía si íbamos a tener competencia este año, había varias opciones, pero lo que veíamos en las noticias es que la competencia no se iba a producir y eso nos desanimó un poco a todos".

"Venimos a entrenar con el mismo objetivo de siempre, cuando se reanude todo esto hay estar mentalizado, y preparado físicamente y futbolísticamente, para lograr el ascenso si o sí. Esperemos que se pueda jugar algunos amistosos, hay equipos que ya lo están haciendo, así que ojalá que se pueda jugar algunos partidos, para que tengamos un incentivo deportivo de entrenar con seriedad y compromiso" destacó Ramírez quien se inició en la Escuelita Escalante con Carlos Valenciano, posteriormente jugó en Atlético Rafaela, Renato Cesarini de donde salió Javier Mascherano, regresó a Santa Fe, pasó por Corinthians, y luego la Liga Esperancina antes de llegar a Banco Provincial.