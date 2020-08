Bandeo: "El hecho de seguir juntos en Unión suma mucho"

Pablo Bandeo es otro de los jugadores U23 que tendrá continuidad en la Liga Argentina con Unión, edificando su quinta experiencia en la categoría.

El ala-pivote reconquistense habló del presente y lo que espera con el nuevo elenco que está armando el Tate para la competencia nacional.

En el inicio reconoció que “me volví a Reconquista a los pocos días que se decrete la cuarentena. Desde entonces hasta hace dos semanas estuve mucho tiempo con toda mi familia, algo que no pasaba hace mucho. La llevamos bastante bien y entrenaba todos los días”.

Bandeo recordó su llegada al club y no dudó en decir que “en 2013 se hizo un Campus en enero, me invitaron y pude mostrarme. A los pocos días arreglé todo y me quedé. Pasé por diferentes procesos, por suerte ahora puedo seguir en la Liga Argentina. Está bueno que siga el grupo con jugadores locales, esperamos hacerlo de la mejor manera posible”.

Al igual que Jordi Godoy, el joven rojiblanco hizo un paréntesis para ir a Ferro (Concordia) en el Torneo Federal: “Eso me ayudó bastante a mejorar en la confianza, ese cambio de salir de la zona de confort y conocer una ciudad nueva, otra provincia y categoría, estuvo muy bueno y me ayudó a mí”.

Con diferentes entrenadores, Bandeo comenzó a moldear su posición dentro de la cancha. En este sentido apuntó: “juego de lo que venga, me fui amoldando a ser un cuatro abierto, a esperar algún tiro o penetrar si la situación lo amerita. Por ahí puedo defender a jugadores de mayor talla. No me iría tan bien como aleros rápidos. Esa posición me terminó gustando”.

En otro tramo de la charla agregó que “siempre es importante la química del equipo, el hecho de seguir juntos suma mucho, venimos jugando desde el torneo local o la Liga, además de ser un grupo joven. Si aplicamos una buena intensidad podemos llegar bien lejos”.

Antes de su despedida, Bandeo afirmó que “el objetivo más importante sería mejorar partido a partido, no solo yo, sino todos. Ver en cada partido de entendernos mejor, sacar los mejores resultados. Que lleguemos al final de la temporada dando todo”.

Gentileza: Marca Personal