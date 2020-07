Básquet: "Lo importante es que estamos dando un paso adelante"

La situación del básquet de la Asociación Santafesina no escapa a las generales del país, si bien hay un dato más que importante: la mayoría de los clubes reabrió sus puertas y está entrenando.

Con los protocolos aprobados, el aspecto económico es clave en el futuro para asegurar un normal funcionamiento. Roberto Monti, titular de la entidad madre del básquet local charló con UNO Santa Fe para dar su impresión en este difícil presente.

En el arranque remarcó que "desde el punto de vista de la Asociación Santafesina, no solamente de Santa Fe, sino de todas las ciudades que rodean a nuestra Asociación estamos bien, no tuvimos prácticamente casos, eso permite que los clubes arranquen con trabajos individuales, ahora estamos esperando que la Municipalidad de Santa Fe y las otras, en una serie de evaluaciones, nos permita pasar a otra fase de entrenamiento con oposición".

Más adelante, acotó que "no hablo de competencia sino un paso previo, no hay que enloquecerse, vamos a tener que esperar, y de qué manera los gobiernos nos autoricen, lo importante es que estamos dando un paso adelante".

Hay una franja hetaria que está sufriendo y jamás pudo regresar a los rectángulos (12 años para abajo), con lo cual el titular de la ASB enfatizó: "Eso está ligado directamente al comienzo de clases, me parece que hasta que no se inicien en las escuelas las clases vamos a tener ese impedimento".

Planteando un escenario positivo para tener competencia en el último cuatrimestre del año, Monti declaró que "tenemos dos o tres opciones de torneos pero no queremos darlo a conocer hasta no tener mayor precisión de cuándo podemos establecer como fecha hipotética de inicio. No es lo mismo 10 a 15 fechas que 8. Si no hay un caso en la zona de la ASB a que haya uno en alguna de las ciudades donde tenemos clubes. Estamos trabajando, al igual que en las nuevas reglas para el año que viene, con el Colegio de Entrenadores y nuestro Director Deportivo. Por ahora estamos haciendo lo general, lo particular iremos avanzando cuando tengamos más precisiones".

Monti.jpg Los clubes de la Asociación Santafesina de básquet volvieron a entrenar.

Respecto a la creación del Colegio de Jugadores, el directivo afirmó que "la ASB en su estatuto y reglamento tiene previstos Colegios, entre ellos el de Jugadores, para que tengan mejores condiciones sociales, para mejorar cosas, esa conformación le dará también la posibilidad de participar en varias cosas".

En los últimos días, el Gobierno Provincial brindó un apoyo económico a varias instituciones locales para poder ayudar en este díficil momento. Al respecto, Monti expresó: "Esa ayuda es progresiva, no es para todo el mundo, lo importante es que es una ayuda para los clubes, tal vez no llega a lo que pretenden, pero sirve en esta fase intermedia hasta que normalicen las actividades para salir de esta situación".

Antes de su despedida, se refirió a la modificación del Estatuto vigente que pretende modificar la CABB. En este sentido no dudó en enfatizar que "hay muchas asociaciones del país que están en contra porque los afecta directamente y quiero dar un claro ejemplo. Quedaríamos como auxiliar deportivo, con lo cual un Proyecto Talentos, Proyecto Mini o concentración de selecciones no podríamos hacerlo como idea propia y recursos propios. Tendríamos que ser aprobados por Federación o CABB, alguien dijo que pareciera que son los peajes, no es así. Cada Asociación con sus recursos los destina en su mayoría a devolverlos deportivamente en proyectos e ideas. En estos 90 años se hizo grande por eso nuestra Asociación y los directivos que pasaron le dieron principal importancia al aspecto deportivo".