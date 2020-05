Boxeo: Alejandra Oliveras y el título mundial de 2006

Alejandro Locomotora Oliveras es pentacampeona mundial de boxeo pero como siempre ocurre no tiene el reconocimiento que se merece. Pero para mucha gente es una ídola popular, ya que además de boxear y luchar por la igualdad, se pone campañas solidarias al hombro.

Esta semana se cumplieron catorce años del título en boxeo conseguido en México, en el cual Alejandra Oliveras venció por KO a la gran Jackie Nava, campeona del mundo mexicana, y se quebró la mano. Hasta ese momento tenía siete peleas profesionales, era una principiante, pero en base a garra y mucha disciplina lo pudo conseguir.

"Es un día muy especial para mí, tengo la piel de gallo, porque hace catorce años gané el primer título mundial de boxeo en Tijuana, en México. En el tercer round me quiebro la mano, y peleé cinco rounds con tres fracturas. La noquié en el octavo round algo único a nada y nada menos que a Jackie Navas", señaló Alejandra Oliveras.

image.png La boxeadora jujeña Alejandra Oliveras pero radicada en Santa Fe lucha por la igualdad en todo sentido.

Alejandra Oliveras recordó que "fue muy emocionante porque Argentina tuve su primera campeona mundial de boxeo y en otro país. Que no se volvió a dar, me parece que no. Pasaron catorce años, un día memorable para el deporte y para la mujer argentina. Fue por knockout a la campeona del mundo del Concejo Mundial de Boxeo. Siento el orgullo de ser Argentina, el orgullo de ser mujer, y de llevar la bandera de la igualdad"

"Es algo inolvidable lo que conseguí hace catorce años porque la senté de cola a Jackie Navas tres veces. Estoy feliz y orgullosa de ser argentina. Este knockout se dio el 20 de mayo del 2006. Fui de punto y terminé siendo banca. Se me pone la piel de gallina, estoy orgullosa y nunca me voy a olvidar. Son las emociones que te las llevas a la tumba, y que Argentina no se tiene que olvidar. Los grandes deportistas nunca vamos a morir" destacó esta gran boxeadora que nació en El Carmen, en la provincia de Jujuy.

Oliveras fue tajante al señalar que "Si volviera a nacer sería boxeadora. Es muy duro ser boxeadora, muy duro, no es para cualquiera. No me sobran los dedos de la mano para saber cuantas campeonas hay. Lo tenés que tener en la sangre, la convicción y las ganas de entrenar. La dedicación, el sacrificio, el esfuerzo, y lágrimas de sangre, y más para la mujer".

image.png En tiempos de coronavirus, Alejandra Oliveras lleva campañas solidarias en distintos puntos de la ciudad.

Alejandra la pelea en todos los frentes, y su lucha por la igualdad no tiene freno. "Se festeja el aniversario de mi título mundial, estoy más que feliz, y quiero dar la noticia más importante. Se aprobó esta semana que se va a dar boxeo con la comunidad transgénero. Significa que todos van a poder boxear arriba de un ring. Van a poder tener licencia de boxeadores profesionales, y van a poder pelear por títulos nacionales y mundiales. Eso lo pedí yo, porque peleo por la igualdad".

En su costado solidario y en medio de la pandemia por el coronavirus, Locomotora junto a un grupo de mujeres realizó una colecta de alimentos y prendas de vestir para un merendero ubicado en barrio Barranquitas de nuestra capital. Sobre este punto, Alejandra señaló que "descargamos con el team Locomotora en barrio Barranquitas, por segunda vez, y seguimos ayudando de corazón. Casi 200 chicos que van a poder disfrutar de estas donaciones. También ropa de abrigo, y elementos comestibles que siempre ayudan. Una sonrisa para los peques, y barbijos para los que no tienen".