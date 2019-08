Brian Fernández sigue encendido en la MSL

El delantero Brian Fernández convirtió este miércoles dos goles en el triunfo de Portland Timbers ante Chicago Fire, por 3 a 2, en un cotejo por el campeonato estadounidense de fútbol (MLS).

Fernádez (ex Defensa y Justicia, Racing y Sarmiento), llegó a Portland proveniente de Necaxa de México y presenta la notable efectividad de 10 goles en 10 partidos, señaló Soccerway.

Embed ¡La suerte del goleador! El argentino Brian Fernández mete el segundo de @SomosTimbers #PORvCHI 2-0 pic.twitter.com/0ZzxNXlpPy — Fútbol MLS (@futbolMLS) August 15, 2019

En Portland, que fue local en el Providence Park de Oregon, también jugaron los argentinos Sebastián Blanco (ex Lanús y San Lorenzo) y Diego Valeri (ex Lanús) como titulares, ingresando en el segundo tiempo el Tomas Conechny (ex San Lorenzo).

Los Angeles Galaxy, dirigido por Guillermo barros Schelotto, le ganó como local a FC Dallas por 2 a 0 con goles del sueco Zlatan Ibrahimovic. En el equipo angelino fue titular Cristian Pavón (ex Talleres y Boca).

En otros cotejos jugados anoche Orlando City venció a Kansas por 1-0, Minnesota United a Colorado Rapids por 1-0 y Real Salt Lake City a Seattle Sounders por 3-0.

En la Conferencia Este el puntero Philadelphia Union (26 cotejos ) 45 puntos, seguido por Atlanta United (25) con 42 y DC United (26) con 39; mientras que en el Este Los Angeles FC es líder con (24) 55 unidades, seguido por Minnesota United (25) con 41 y Los Angeles Galaxy (25) con 40.