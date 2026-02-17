Capibaras XV comienza a contar los días para el debut

El tercera línea de CRAI, Manuel Bernstein, fue elegido como uno de los capitanes de Capibaras XV, la franquicia litoraleña que jugará el Súper Rugby Américas

El santafesino Manuel Bernstein fue designado uno de los capitanes de Capibaras XV.

Se viene el Súper Rugby Américas 2026, y Capibaras XV hará su bautismo frente a Peñarol de Uruguay el próximo sábado 21 de febrero a las 21 en el Hipódromo de Rosario. La franquicia litoraleña con base en el sur provincial confirmó en las últimas sus capitanes. Los conducidos por Nicolás Galatro cuentan las horas para medirse con la franquicia con base en Montevideo.

Capibaras XV competirá en el Súper Rugby Américas, el torneo profesional de América del Sur que reúne equipos de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay. Manuel Bernstein e Ignacio Gandini serán los capitanes del equipo del Litoral en su temporada debut. Ignacio Dogliani será subcapitán.

Bernstein viene de ser capitán de Pampas en la últimas dos temporadas. Además capitaneó a la primera división de CRAI en 2022. Sin dudas, se trata de una acertada determinación, ya que el tercera línea conoce el torneo como pocos.

Gandini fue capitán de Olimpia Lions en 2022. En sus tres temporadas en Dogos le tocó capitanear al equipo en varios partidos. Tuvo el mismo honor en los seleccionados mayor y juvenil de la Unión de Rugby de Rosario.

Dogliani viene ser capitán en Jockey de Rosario. Lideró a su club desde la cancha en la obtención del bicampeonato en el Torneo Regional del Litoral.

Capibaras viene de jugar dos amistosos. Primero fue frente a Yacaré XV en el Aranduroga Rugby Club de Corrientes, y el pasado viernes en Sauce Viejo, instalaciones de Santa Fe Rugby Club, se midió frente al seleccionado nacional M20 Los Pumitas.

image El tercera línea de CRAI ya ocupó esa función durante dos temporadas en Pampas XV.

Para Capibaras XV fue una buena unidad de medida, donde, a su vez, mostró buen juego de manos hilvanando acciones de peligro junto a un correcto desempeño en los lines y mauls, lo que permite aventurar cuáles serán sus armas en el SRA 2026. Asimismo, deberá afinar los retrocesos y diferentes aspectos defensivos que generaron varias llegadas al ingoal propio.

De esta manera, la nueva incorporación del rugby sudamericano ya sabe de qué se trata y espera llegar de la mejor manera al próximo 21 de febrero cuando debute en el Hipódromo de Rosario ante Peñarol, flamante campeón.

Continúa la venta de entradas

Capibaras tendrá su estreno oficial en el Súper Rugby Américas el próximo sábado 21 ante Peñarol de Montevideo, el último campeón, en el Hipódromo de Rosario. Desde la organización confirmaron que las entradas ya se encuentran disponibles en ticketway.com.ar para acompañar un momento que promete quedar en la historia del rugby de la región.

Los tickets pueden adquirirse a través de ticketway.com.ar y la expectativa es alta para lo que será la primera presentación del equipo en el certamen continental. La apertura de puertas está prevista para las 19 horas, en una jornada que se anticipa con clima de fiesta y tribunas colmadas.

En cuanto a los valores, las entradas generales tienen un costo de $12.000, mientras que los menores de hasta 14 años abonarán $6.000. Además, se lanzó la Experiencia Capibaras, con un valor de $50.000, que incluye beneficios exclusivos para vivir el debut de una manera diferencial.