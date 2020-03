Ceibos arrancó ganando en Córdoba

Le costó a Ceibosy le costó bastante en su debut en la Superliga Americana de rugby. En la introducción, en el nudo y casi hasta el desenlace. La versión del equipo argentino no fue la que se esperaba en cuanto a la precisión en el traslado de la pelota, una de sus características distintivas. Y sin eso, no es lo mismo.

Territorio y dominio de las acciones, sí. Definición, no. Apenas una anotación en esos primeros veinte con Cubilla aterrizando en el ingoal de Olimpia. Inmediatamente pasada esa barrera temporal, Ceibos tuvo otro premio más para los locales con un muy buen try de Daireaux.

De todas formas, las imprecisiones continuaron. En Ceibos, con más notoriedad porque era el dueño del trámite del partido. En realidad, en ambos, porque Olimpia tuvo pocas veces claridad para defender ordenadamente y sin penales. Los nervios y la ansiedad jugaron su papel también y le impidieron a todos tener fluidez.

Aparecieron esos penales y las perdidas de pelotas en el contacto. Olimpia fue el que más infracciones cometió (23 penales en el total del partido) y las pagó caro, no sólo con el pie de Elías, muy certero a los postes, sino con una tarjeta amarilla que hizo que el equipo de Paraguay tuviese que redoblar esfuerzos para mantenerse incólume. Cosa que por cierto, consiguió.

Pero no mucho más que eso, aunque pagó el precio en el físico. Sí hay que decir que no le sacó nunca el cuerpo a la lucha y a buscar por todos los medios hacerle las pelotas lentas a Ceibos. Esa era una de las premisas del equipo en la previa al menos, y se cumplió. No fue avasallado por su rival ni mucho menos. Sí, se defendió mucho y en su campo, pero aguantó los embates.

Ceibos olimpia primera fecha en tala 1.jpg Ceibos arrancó de buen manera ganándole a Olimpia en la Superliga Americana de Rugby. Foto: gentileza prensa Slar

Esos embates se profundizaron en la segunda mitad, pero el barco de Olimpia resistió las olas de Ceibos que llegaban unas tras otras, siempre con la conducción de Gonzalo García, que a pesar de la poca claridad en la limpieza, de lo lenta que se hizo la salida de la pelota en el breakdown, el 9 tucumano de Ceibos supo darle ritmo y ubicar compañeros para que ganaran metros.

Esa resistencia -con ribetes casi heroicos por momentos- se terminó de quebrar sobre el final. Una nueva amarilla después de una reiteración de penales fue la gota que rebalsó el vaso para que Ceibos pudiese llegar al punto bonus y desde ahí, liberar tensiones.

Y vaya si se liberaron, porque una vez conseguido ese objetivo de los 5 puntos por la victoria por más de cuatro tries - el triunfo nunca corrió real peligro- Ceibos fue letal. Una ráfaga de cinco minutos y tres tries terminó de cerrar a su favor el cotejo con una cifra más acorde a la foto que se evidenciaba.

La foto dejó buenas sensaciones sobre el final. La película, no tanto. Afortunadamente esto está en su génesis. Le queda mucho camino y tiempo aún a ambos equipos para mejorar y desplegar un correcto rugby.

Síntesis

Ceibos Rugby 48- Olimpia de Paraguay 9

Ceibos: Federico Wegrzyn, José Luis González, Juan Pablo Zeiss; Franco Molina, Rodrigo Fernández Criado; Lautaro Bavaro, Santiago Ruiz, Santiago Montagner; Gonzalo García, Martín Elías; Facundo Cordero, Lucas Mensa (cap), Tomás Cubilla, Martín Cancelliere; Juan Bautista Daireaux. Head coach: Ignacio Fernández Lobbe.

Ingresaron: Leonel Oviedo por González, Rodrigo Martínez por Wegrzyn, Francisco Minervino por Zeiss, Santiago Portillo por Fernandez Criado, Conrado Roura por Ruiz, Ignacio Inchauspe por García, Tomás Albornoz por Elías, Facundo Ferrario por Cancelliere.

Olimpia: Liam Hendricks, Axel Zapata, Facundo Pomponio; Federico Gutiérrez, Brandon Valentyn; Muharua Katjijeko, Enzo Ocampo, Nicolás Proto; Facundo Munilla, Máximo Ledesma; Manuel Montero, Gabriel Ascárate (cap), Santiago Resino, Napolioni Nalaga; Grant Hermanus.Head coach: Raúl Pérez.

Reservas: Juan Ávila por Zapata, Facundo Maina por Hendricks, Enrique Quinteros por Pomponio, Mathew Polwart-Matich por Ocampo, Damian Stevens por Munilla, Renato Cardona por Resino.

Primer tiempo: 13´Gol de Elias por Try de Cubilla (C); 22´Try de Daireaux (C); 27´ 34´ 38´Penales de Elias (C); 31´Penal de Ledesma (O).

Amonestado: Proto (O)

Resultado parcial: Ceibos 21-3 Olimpia

Segundo tiempo: 15´Penal de Elias (C); 19´Penal de Albornoz (C); 31´ 41`Goles de Albornoz por Tries de Oviedo e Inchauspe (C); 32´Try de Montero (O); 39´Try penal (C )

Amonestado: Pomponio y Maina (O)

Estadio: Tala RC (Córdoba)

Árbitro: Felipe Balbatín (Chile)