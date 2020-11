Ciclón Racing y la esperada vuelta a las prácticas

"La cuarentena en Ciclón Racing ha sido muy dura, desde marzo hasta esta semana la hemos pasado mal, fundamentalmente porque hubo que cerrar el club y no tuvimos ingresos. Absolutamente nada más que lo que aportaron los integrantes de la comisión directiva que saca de donde puede" comenzó señalando Liria Vianco de Salemi a UNO Santa Fe.

La destacada dirigente de Ciclón Racing destacó que "por suerte nos aprobaron los protocolos y pudimos comenzar con las prácticas de los mayores de 12 años, así que pudieron retornar la categoría 2006 completa, 2003 y 2004 también, y la 2007, 2008 y 2009 también de manera íntegra. La primera había comenzado, pero no acá en el club, estaban practicando, pero por suerte esta semana pudieron regresar acá al club".

Ciclon racing primera vuelta a los entrenamientos 1.JPG Los dirigentes de Ciclón Racing, entre ellos Ariel Gomila y Liria Vianco de Salemi apoyando a sus jugadores, pensando en la Liga Santafesina

La histórica dirigente de la entidad lagunera comentó que "el protocolo básicamente nos indica que solamente pueden entrenar una hora por turno, y los ingresos al club, como podrás observar hay gente en la puerta que los recibe, que les toma la temperatura, coloca alcohol en gel en las manos, y los anotan en una planilla. Después cada uno de los chicos tiene que traer su botellita de agua, con todas sus pertenencias, y no se pueden utilizar los vestuarios".

"La situación de los clubes la situación para los clubes amateurs es complicada, sobre todo para las instituciones que vivimos de la cuota social y del chico se ha tornado difícil. Nosotros de la cuota que teníamos asignada en marzo, que eran 900 pesos por chico, la bajamos a 450, más el seguro de 100 pesos. De este modo se hace complicado" aseguró Liria de Salemi.

También manifestó que "las competencias fueron suspendidas por la Liga Santafesina estamos de acuerdo, fue por intermedio de AFA, por lo que el fútbol amateur está sin poder competir. No creo que se pueda jugar mucho antes de fin de año, porque si el virus se sigue portando como hasta ahora, y sobre todo en nuestra zona, te diría que no, pero vamos a esperar y seamos positivos y ver que se puede hacer".

Ciclon racing primera vuelta a los entrenamientos 2.JPG Los entrenamientos a la vera la Setúbal se hacen cumpliendo los respectivos protocolos.

Es importante señalar que al trabajo que hacen su presidente Ariel Gomila y Liria Vianco, en lo deportivo el entrenador de la primera es el histórico Julián Chiche Calvet, quien cuenta con la colaboración de Hugo Rivero, el profesor Luis Di Paolo, Ramón Calvet, y Pablo Garzón como entrenador de arqueros. Por su parte, Martín Calvet es el coordinador de divisiones inferiores, y el profesor Hugo Servín es el responsable de la escuelita y las divisiones infantiles.

En el plano deportivo

En Ciclón Racing, de la mano de su entrenador Chiche Calvet, la primera de la entidad de barrio Guadalupe regresó a los entrenamientos cumpliendo los protocolos buscando básicamente no perder ritmo futbolístico. El volante central de Ciclón Racing, Marcelo Rolón, de 23 años, le dijo a UNO Santa Fe que "la cuarentena la pasamos bastante jodido, creo que todos los sufrimos, futbolísticamente y físicamente a muchos nos hizo mal estar tanto tiempo parado. Por eso la vuelta a los entrenamientos es bueno, porque estamos tratando de retomar de a poco lo físico y el ritmo que es algo que nos hacía falta".

Ciclon racing primera vuelta a los entrenamientos 3.JPG Marcelo Rolón llegó a Ciclón Racing esta temporada de Liga Santafesina, tiene 23 años y juega en la posición de 5.

El exjugador de Independiente de Santo Tomé, y que debutó a los 16 años en Floresta, sostuvo que "la clave es volver a tener el contacto con la pelota, ahora estamos haciendo mucho táctico, y los profes buscan también recuperarnos en el aspecto físico. La semana pasada jugamos un amistoso en Alto Verde, nos fue aceptablemente regular porque era el primer partido después de todo este parate ya que ensamblarse no es para nada sencillo. Estamos mal, porque el tiempo que estuvimos sin actividad va a repercutir en el jugador, pero tratamos de adaptarnos a este presente y seguir entrenando". Vale destacar que, tras haber jugado en Floresta, Rolón pasó a Independiente de Santo Tomé, con quien logró el ascenso, y este año arribó a Ciclón el cual tomó como todo un desafío.

Rolón también consignó que "competencia oficial no se si vamos a poder tener este año, pero si se está hablando de jugar algún tipo de cuadrangular, o tener muchos amistosos para no perder tanto todo este año. En lo deportivo y en todo, esta situación los afectó a todos los clubes, no solamente a Ciclón Racing, pero de apoco vamos a tratar de volver a estar todo encaminados y hay que pensar en darle para adelante".

Ciclon racing primera vuelta a los entrenamientos 4.JPG El volante central Sergio Fernández de 24 años es otro experimentado en Ciclón Racing.

Un regreso más que positivo

Por su parte, Sergio Fernández de 24 años, comentó que "la vuelta fue algo bueno, porque a pesar de estar tanto tiempo en la casa encerrado, es como que te falta algo. Y cuando se liberó fue algo muy positivo, a pesar de no saber si vamos a tener competencia. Pero bueno vamos arrancando de a poquito tratando de cumplir con el protocolo que no deja de ser un tema importante. Durante la cuarentena nos hacía entrenamientos por zoom, básicamente tareas físicas pero adaptado al espacio con el que contaba cada jugador".

Ciclon racing primera vuelta a los entrenamientos 5.JPG Por el momento las prácticas de Ciclón Racing tienen una duración de 45 minutos con algunas particularidades.

El volante por derecha con profuso paso por clubes de la Liga Santafesina contó que comenzó a jugar en Los Canarios, luego pasó a Las Flores, Unión de Santa Fe, La Perla, regresó a Los Canarios, posteriormente lo hizo en Colón de San Justo y a principios de año llegó a Ciclón Racing. Fernández expresó que "La verdad que la vuelta al club con la pelota no fue bueno, costó mucho, fue mucho tiempo parado, la tratamos mal la verdad a la pelota. Pasó mucho tiempo para volver a la normalidad, y no creo que se puede jugar alguna competencia oficial. No se sabe mucho, pero estaría bueno por lo menos hacer algunos amistosos. Sería una forma de pasar el mal momento que nos tocó vivir a todos, jugando a la pelota, lo cual sería positivo y después ver que nos depara el año que viene. En el amistoso se notó la falta de fútbol, y ahora se puede trabajar espacios reducidos, no mucho más que eso porque no puede haber contacto".