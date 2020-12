Claudio Borghi se postuló para ser DT de Racing

Por otra parte, el DT se refirió a su llegada frustrada al seleccionado de Colombia: "Me interesó porque tienen un buen equipo. Tengo ganas de dirigir, si sale un proyecto interesante al que yo le pueda servir, me gustaría".

Otro que expresó su deseo de volver a trabajar en Racing fue el ex futbolista campeón en 2001 con la Academia, Francisco Maciel, en diálogo con el mismo programa.

"Me gustaría ser mánager, estar en el club, en algún momento poder trabajar en Racing. Investigué y me informé mucho, es un tema que me apasiona", manifestó Maciel. Y agregó: "Entiendo la salida de Beccacece porque trabajaban muy bien con Diego (Milito). Es lógico, más allá de los códigos y por el tema a futuro si viene otro mánager, creo que fue una buena decisión".