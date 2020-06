Coggiola: "Apostábamos a mejorar lo del año pasado"

Como venimos informando, los equipos y las instituciones de la Liga Santafesina de Fútbol continúan bajo el proceso de cuarentena, con competencias suspendidas, y sin fecha cierta de regreso. Una institución que regresó al ámbito liguista local es la Vecinal doctor Manuel Gálvez de la localidad de Sauce Viejo, quien antes del parate iba a afrontar su segunda temporada.

Durante más de tres años participó de las competencias de la Liga Galvense, luego buscó el desafío de jugar en la Santafesina, y pese a las trabas burocráticas, finalmente pudo hacerlo a partir de gestiones del propio presidente comunal de Sauce Viejo, el ex jugador sabalero Pedro Damián Uliambre.

"El tema del coronavirus nos tomó cuando estábamos por comenzar con todos los torneos. Se habían hecho muy buenos entrenamientos, porque justo ese fin de semana que se decretó la cuarentena teníamos todo organizado para que jueguen las inferiores y la primera" le dijo Carlos Coggiola a UNO Santa Fe.

El presidente del Club Vecinal doctor Manuel Gálvez de Sauce Viejo manifestó que "la recomendaciones que le dimos a los jugadores en su momento y se mantiene permanentemente es que se cuiden, al principio era que no salgan de sus casas, y ahora que más o menos se van liberando las cosas, que vayan haciendo lo normal que marcan los protocolos hasta que nos podamos volver a juntar".

"La pretemporada del plantel superior había sido muy buena, habíamos arrancado por el mes de febrero con la base de jugadores que teníamos, más dos o tres que se habían sumado. Estábamos muy entusiasmados, porque habíamos jugado varios amistosos y la verdad que el funcionamiento había sido bastante bueno" explicó el dirigente de la escuadra de Sauce Viejo.

1962020 f2 vecinal galvez presidente coggiola.jpg El presidente Carlos Coggiola, un dirigente todo terreno. Gentileza Franco Perego

El presidente de la institución que tiene los mismos colores que San Lorenzo de Almagro resaltó que "teníamos muchas expectativas, apostábamos a mejorar lo del año pasado, afianzarnos y seguir trabajando para mejorar y lograr un buen desempeño en los duros torneos de Liga Santafesina".

"En cuanto a la Vecinal Gálvez, la realidad es que estamos parados hace noventa días. No hay ningún tipo de actividad, porque todavía el pueblo no las tiene permitidas. En la cuestión económica estamos más o menos, porque no tenemos grandes erogaciones, pero el ingreso es cero, porque los socios al no venir no se hace la costumbre del abono de la cuota. Y el salón se alquilaba para fiestas que por mucho tiempo no se va a poder hacer. Dependemos de los beneficios, como la venta de pollos y ese tipo de acciones que por el momento tampoco podemos hacer" resaltó el presidente de la entidad sauceña.

Finalmente, Coggiola sostuvo que "Para cuando vuelva la actividad, se me hace que va a ser todo medio complicado. Porque al no haber público, los gastos que demanda abrir la cancha siguen, y las erogaciones de los árbitros, los viajes, son complicados, y creo que la Liga Santafesina buscará una solución a esa cuestión. Igualmente me parece que este año volver a jugar será medio complicado y veremos que pasa".