Colapinto mostró cómo es una vuelta en el GP de México

El argentino tendrá un nuevo desafío este fin de semana. Con el Alpine se presentará en el GP de México.

22 de octubre 2025 · 13:10hs
Colapinto mostró cómo es una vuelta en el GP de México

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) mostró cómo es una vuelta en el Gran Premio de México de Fórmula 1, donde correrá este fin de semana.

Colapinto, quien viene de terminar 17° en el GP de Estados Unidos, destacó que el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México “es un gran circuito, especialmente tiene una gran atmósfera con todos los mexicanos y los sudamericanos”.

Además, reconoció que “fue una de mis carreras favoritas el año pasado”, cuando terminó duodécimo mientras corría para la escudería británica Williams.

Luego de terminar su vuelta, Colapinto expresó su deseo de tener “un buen fin de semana aquí, ojalá podamos sumar algunos puntos”.

Así fue la vuelta de Colapinto en el GP de México

Colapinto México Alpine
