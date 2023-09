Comienzo adverso para los santafesinos en la Reclasificación

En complemento, los conducidos por Diego Coronel mejoraron en algunas cuestiones, aprovechó la cantidad de penales que cometió el remero y las tres amarillas que sufrió. Eso le permitió marcar dos ensayos y un try penal. No le alcanzó porque el conjunto entrerriano supo sacar diferencias en la primera parte, porque en el segundo tiempo perdió intensidad en su juego.

La Salle.jpg En el primer tiempo, el remero entrerriano sacó diferencias, y en el complemento bajó la intensidad.

En Fisherton, Caranchos se impuso a Alma Juniors de Esperanza por 40 a 15, mientras que en Sauce Montrull, Jockey Club de Venado Tuerto superó de visitante a Tilcara por 29 a 26. Las posiciones quedaron así: Caranchos, Jockey Club de Venado Tuerto y Paraná Rowing Club 5; La Salle Jobson y Tilcara 1, Alma Juniors 0. La próxima fecha a jugarse el 16 de septiembre tendrá los siguientes compromisos: Paraná Rowing con La Salle Jobson, Jockey de Venado Tuerto con Caranchos y Alma Juniors con CRAR de Rafaela.

En la Reclasificación B, en el departamento Castellanos, Brown de San Vicente derrotó ajustadamente a Universitario de Santa Fe por 20 a 18, y en el departamento General López, Los Pampas de Rufino superó a a Querandí RC por 34 a 18. En Santo Tomé, Cha Roga perdió con Logaritmo 22 a 12, y en el norte de la provincia de Buenos Aires, Gimnasia de Pergamino venció a Provincial de Rosario 13 a 3.

Las posiciones quedaron de esta forma: Los Pampas de Rufino 5; Brown de San Vicente, Gimnasia de Pergamino y Logaritmo 4; Universitario de Santa Fe 1, Cha Roga y Querandí RC 0. La próxima fecha tendrá estos cruces: Querandí RC con Cha Roga Club, Logaritmo con Gimnasia de Pergamino, Provincial con Brown de San Vicente y Universitario de Santa Fe con Los Pampas de Rufino.

Síntesis:

La Salle Jobson 26- Paraná Rowing 36

La Salle Jobson: Ángel Díaz (capitán), Valentín Zabczak e Ignacio Cassettai; Octavio Hussein y Juan Ignacio Grosso; Juan Cruz Hadad, Lautaro Alesso y Leandro Tacca; Franco Lanteri y Gerónimo Rosa; Gonzalo Lege, Guido Micocci, Emanuel Piris, Mateo Grosso y Alejandro Benítez. Entrenador: Diego Coronel. Luego ingresaron: Tomás Gilabert, Ignacio Volpato, Javier Segado, Maximiliano Fournel, Francisco Álvarez y Joaquín Pombo.

Paraná Rowing Club: Juan Oldani, Ignacio Correa e Ignacio Gómez; Franco Pistrilli y Joaquín Moine; Andrés Agasse, Facundo Taboada y Tomás Acosta Cis (capitán); Gerónimo Godoy y Beltrán Camet; Franco Osuna, Tomás Osuna, Julián Pistrilli, Iván Sánchez Muscia y Franco Zatti. Entrenador: Luciano Bortondello. Luego ingresaron: Ignacio Laguisquet, Sebastián Bonvin, Francisco Carbonell, Franco Dall Ava, Agustín Reding, Jonas Arévalo y Sebastián Lagisquet.

Primer tiempo: 2´ try Ignacio Correa convertido por Iván Sánchez Muscia, 10´ try Tomás Osuna convertido por Beltrán Camet, 14´ try Franco Zatti, 18´ try Ignacio Correa, 26´ try Juan Ignacio Grosso, 30´ try Ignacio Correa.

Parcial: La Salle Jobson 5- Parana Rowing 29

Segundo tiempo: 2´ try Emanuel Piris convertido por Gerónimo Orsa; 14´ try Tomás Acosta, 22´try penal (LS), 32´ try Juan Cruz Hadad convertido por Gerónimo Rosa, 38´try Sebastián Lagisquet.

Tarjetas amarillas: Facundo Taboada, Jerónimo Godoy, Iván Sánchez Muscia y Sebastián Bovín (PRC); Valentín Zabczak y Franco Lanteri (LS).

Referee: Carlos Perrone (Rosario).

Cancha: La Salle Jobson (Cabaña Leiva).