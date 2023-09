Con paciencia, Uruguay logró su primer triunfo en Francia

El primer tiempo comenzó de la peor manera para los uruguayos, concediendo el primer try a los 59 segundos de juego con un pase que fue al piso y que Namibia aprovechó para su primer try. En los primeros 10 minutos, los africanos apoyaron dos tries a través de ambos wings, Gerswin Mouton y JC Greyling. Tiaan Swanepoel aportó las dos conversiones y dos penales.

Uruguay contrarrestó con dos tries propios, el primero del full back Baltazar Amaya y luego el hooker Germán Kessler, después de un maul de line. El apertura Felipe Etcheverry solo sumó una conversión para irse al descanso con Namibia liderando 20-12.

rugby mundial uruguay namibia 2.jpg El seleccionado de Uruguay festejó merecidamente su primer triunfo en el grupo A del Mundial. Gentileza World Rugby

El segundo tiempo tuvo a Namibia estirando la diferencia con un nuevo penal de Swanepoel, pero cuando Uruguay forzó una tarjeta amarilla en la primera línea de Namibia, la diferencia numérica permitió llegar dos veces al try – primero el full back Amaya con una pirueta para apoyar casi sobre la bandera misma, y luego el medioscrum Santiago Arata.

A 20 minutos del final, Namibia dos veces tackleó ilegalmente y en dos minutos quedó reducido a trece jugadores – una de las tarjetas amarillas, la de Desiderius Sethie fue luego elevada a roja.

Con un kick cruzado de Etcheverry que terminó en el try de Bautista Basso, convertido por el ingresado Felipe Berchesi, la diferencia se estiró a diez puntos, aunque a once minutos del final, Swanepoel puso a tiro de try convertido a su equipo.

El veterano Berchesi volvió a darle tranquilidad a su equipo con un penal a seis minutos del final. Uruguay recibió una tarjeta amarilla poco después, pero con ambos equipos con catorce jugadores, no hubo más modificaciones al tanteador.

Mientras que Namibia se despidió de Francia 2023 en este encuentro, Uruguay jugará su último partido en Rugby World Cup el próximo jueves 5 de octubre ante Nueva Zelanda en el OL Stadium de Lyon.

Síntesis:

Uruguay 36- Namibia 26

Uruguay: Mateo Sanguinetti, Germán Kessler, Diego Arbelo; Felipe Aliaga, Manuel Leindekar; Manuel Ardao, Santiago Civetta, Carlos Deus; Santiago Arata, Felipe Etcheverry; Nicolás Freitas, Andrés Vilaseca, Felipe Arcos Pérez, Bautista Basso y Baltazar Amaya. Entrenador: Esteban Meneses. Luego ingresaron: Guillermo Pujadas, Facundo Gattas, Reinaldo Piussi, Manuel Rodríguez, Eric Dosantos, Agustín Ormaechea, Felipe Berchesi y Juan Manuel Alonso.

Namibia: Jason Benade, Torsten Van Jaarsveld y Johan Coetzee; Adriaan Ludick y Tiaan De Klerk; Prince Gaoseb, Tjiuee Uanivi (capitán) y Richard Hardwick; Damian Stevens y Tiaan Swanepoel; JC Greyling, Danco Burger, Alcino Izaacs, Gerswin Mouton y Cliven Loubser. Entrenador: Allister Coetzee. Luego ingresaron: Louis van der Wsthuizen, Desiderius Sethie, Haitembu Shifuka, PJ Van Lill, Max Katjijejo, Adriaan Booysen, Jacques Theron y Andre van der Bergh.

Primer tiempo: 1’ Gol de Tiaan Swanepoel por try de Gerswin Mouton (N), 12’ Gol de Tiaan Swanepoel por try de JC Greyling (N), 19’ Try de Baltazar Amaya (U), 25’ Penal de Tiaan Swanepoel (N), 28’, Gol de Felipe Etcheverry por Try de Germán Kessler (U), 35' Penal de Tiaan Swanepoel (N).

Segundo tiempo: 43’ Penal de Tiaan Swanepoel (N), 49’ Gol de Felipe Etcheverry por try de Baltazar Amaya (U), 55’ Gol de Felipe Etcheverry por try de Santiago Arata (U), 66’ Gol de Felipe Berchesi por try de Bautista Basso (U), 69’ Penal de Tiaan Swanepoel (N), 74’ Penal de Felipe Berchesi (U).

Incidencias: 48’ Amarilla para Johan Coetzee (N), 61’ Amarilla para Tjiuee Uanivi (N), 63’ Roja para Desiderius Sethie (N), 76’ Amarilla para Eric Dosantos (U).

Cancha: Parc Olympique Lyonnais

Referee: Mathieu Raynal (Francia).

* Panorama Mundial de Rugby 4° fecha

* Miércoles 27 de septiembre

Uruguay 36- Namibia 26

* Jueves 28 de septiembre

16, Japón vs. Samoa

* Viernes 29 de septiembre

16, Nueva Zelanda vs. Italia

* Sábado 30 de septiembre

10, Argentina vs. Chile

12.45, Fiji vs. Georgia

16, Escocia vs. Rumania

* Domingo 1° de octubre

12.45, Australia vs. Portugal

16, Sudáfrica vs. Tonga

* Posiciones por grupo:

- Grupo A: Francia 13, Italia 10, Nueva Zelanda y Uruguay 5, Namibia 0.

- Grupo B: Irlanda 14, Sudáfrica 10, Escocia 5, Tonga y Rumania 0.

- Grupo C: Gales 14, Fiji y Australia 6, Georgia y Portugal 2.

- Grupo D: Inglaterra 14, Samoa y Japón 5, Argentina 4 y Chile 0.