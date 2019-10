Con un inspirado Alario, Argentina casi se lo gana a Alemania

En el estadio Signal Iduna Park, hogar de Borussia Dortmund, Argentina igualó 2 a 2 con Alemania en un amistoso preparatorio para las Eliminatorias y la Copa América 2020. En el primer tiempo, Serge Gnabry y Kai Havertz pusieron en ventaja a los locales. Sin embargo, en el complemento, los cambios surtieron efecto. Lucas Alario y Lucas Ocampos marcaron para la albiceleste.

Después de obtener el tercer puesto en la Copa América de Brasil 2019 y continuar con el proyecto Scaloni en los duelos ante Chile y Mexico, Argentina llegó a Alemania tratando de encontrar los últimos eslabones de un equipo en formación. Durante los primeros 15 minutos del amistoso en Dortmund, el equipo sudamericano movió el balón rápidamente, controló los espacios y se afianzó en la cancha, pero no pudo incomodar a ter Stegen.

De hecho, la única llegada de riesgo la tuvo Julian Brandt, con un remate que contuvo bien el arquero Marchesín. No obstante, tras el primer cuarto de hora, Klostermann desbordó por derecha y envió un centro para Serge Gnabry. El jugador del Bayern Múnich, con un solo toque y entre cinco defensores, se acomodó y toco con la sutileza justa ante la salida del portero argentino para poner el 1 a 0 a favor de los locales.

A partir de ahí, la albiceleste entró en un periodo de confusión, donde se vio superada por la selección europea. Rápidamente, sacaron dos de ventaja. Rojo la perdió en la mitad de la cancha, Klostermann le dio forma a la contra y Gnabry envió el centro para un solitario Havertz, que entró por el medio y marcó el segundo. Un tiro libre de Halstenberg dio en el travesaño. Luego, Argentina intentó reaccionar y tuvo la más clara en los pies de de Paul, que reventó el palo derecho del uno del Barcelona.

En el segundo tiempo, Scaloni mandó a la cancha a Lucas Alario, Marcos Acuña y Lucas Ocampos. Esas modificaciones le darían resultado, ya que a los 65 minutos, el zurdo envió un centro y el centrodelantero cabeceó para descontar, dejando sin chances a ter Stegen. Con el envión anímico, los sudamericanos fueron en busca del empate y Alemania se apagó, no encontró más los espacios y no preocupó al ex arquero de Lanús.

A los 85′, se juntaron el ex-Colón, Lucas Alario, que hizo una gran jugada: llevó el balón, penetró en la defensa y se la dejó a Ocampos. El jugador del Sevilla remató y, con un leve desvío en Emre Can, estableció la igualdad.

Sobre el final, Argentina tuvo más chances para llevarse la victoria, pero por poco no lo consiguió. Así, el equipo albiceleste remontó un partido totalmente adverso y se llevó un buen resultado de Dortmund.