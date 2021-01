Córdoba palpita la final de la Copa Sudamericana sin público

"Estamos muy felices porque el estadio Kempes está cada día mejor. Las reformas que el Gobierno de la Provincia está realizando le dan un salto de categoría a nivel internacional y ponen a Córdoba en una posición de privilegio para recibir los mejores eventos", comentó el Pichi.

Héctor Campana, además, consideró que "la vuelta del público será muy importante para lo que es la actividad gastronómica y de hotelería en Córdoba", algo que espera que ocurra en la Copa América a disputarse este año, cuando el Kempes sea sede de cuatro encuentros.

En ese sentido, la final del sábado fue tomada por las autoridades como "un desafío" ya que tendrá la presencia de veedores de Conmebol. "Es una final argentina, la copa va a quedar en el país, uno hubiera querido que fuera con un estadio lleno, pero es lo que nos tocó", lamentó el funcionario.

"El Kempes está listo, ya mañana habrá reconocimiento de campo, y si bien será sin público se espera la presencia de unos 150 periodistas, y algunos invitados de las dirigencias de ambos clubes y familiares de jugadores, por lo que está todo en orden para recibirlos", comentó.

Héctor Campana consideró también: "Se trata de un gran evento que por el tema de la pandemia va a ser televisivo fundamentalmente, y esperamos mostrar a Córdoba al mundo, porque esta transmisión va para muchos países".

"El Kempes ya está posicionado como uno de los grandes escenarios para estos eventos internacionales. Y eso nos llena de orgullo para esta final de Copa Sudamericana, porque el Kempes es un ícono de nuestro deporte, es un ícono de nuestra provincia", agregó.

En ese sentido, Campana contó que "se mejoró la conectividad" en el área de prensa, y que para la Copa América se "va a mejorar aún más, ya que es una condición imprescindible para el trabajo de los medios en estos tiempos".

Si bien no está permitida la presencia de hinchadas, el presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), Marcelo Frossasco, encabezó una reunión donde se presentó el protocolo para evitar posibles inconvenientes. Aunque Héctor Campana aclaró que es "una cuestión organizativa, no es que se espere algún tipo de dificultad", también destacó que no hubo inconvenientes de ese tipo desde la vuelta del fútbol tras la cuarentena en los partidos que disputó Talleres en el Kempes: "Vino Boca un día a jugar y no tuvimos ningún problema", dijo.

Héctor Campana, en tanto, resaltó: "Ya estamos viviendo con mucha expectativa el clima previo alusivo a esta final de la Copa Sudamericana 2020. El estadio está muy bien, con las cosas prácticamente listas y ultimando detalles".

"El campo de juego está muy bien, los vestuarios que hemos terminado, las nuevas pantallas que estamos en proceso de conexión y la iluminación está perfecta. Estamos terminando de plotear y de embellecer todo", agregó el Pichi en la previa de la definición de la Sudamericana.

Entre las obras y mantenimiento que mencionan las autoridades, se destacan: el estado el césped del campo de juego, la colocación de las nuevas pantallas leds, que reemplazaron a las ya existentes, con el doble de tamaño (13.44m por 7.68m) y alta definición. Otras de las reformas se dieron en las cabinas de transmisiones radiales y televisivas, en los vestuarios, en los baños para el público y en el sistema lumínico.