El deporte en cuarentena por el coronavirus no escapó al hockey. Para cumplir con las disposiciones de las autoridades de salud a nivel provincial y nacional es que las competencias del deporte de la bocha han sido suspendidas. El hockey de las diferentes entidades de la Asociación Santafesina no descansa a pesar de la cuarentena, ya que a pesar de no poder reunirse en torno a una cancha, si lo hace mediante acciones virtuales y siguen adelante con el perfeccionamiento. "El coronavirus lo estamos pasando con mucha incertidumbre como todos, por suerte y es algo que tenemos que agradecer, es que ninguna jugadora, cuerpo técnico ni dirigente estamos afectados directamente, ni siquiera algún familiar, así que eso es muy positivo para todos", le dijo Corina Diez a UNO Santa Fe.

La talentosa jugadora de La Salle Jobson contó que "Justo la semana que surgió todo esto de la cuarentena empezaba el torneo local, y nosotras estábamos muy enfocadas y motivadas en lo que se venía. Habían regresado a jugar algunas chicas que habían dejado, el resto estábamos a full comprometidas, y esto cambió las perspectivas y las ganas de uno. Igualmente, en el plantel superior somos todas grandes y somos conscientes que la cosa pasa por otro lado".

"Hay que saber que hay gente que la está pasando peor, entonces por ahí es importante tomar conciencia de ello, y entender que las situaciones cambian. Nunca nos había pasado vivir algo así, por lo que entre todas vamos cayendo en la realidad" destacó Corina Diez, quien formó parte del seleccionado argentino de hockey Pista, con muy buen suceso.

Corina diez la salle jobson hockey ash 2.jpg La jugadora de La Salle Jobson, Corina Diez, reconoció que lo más importante hoy no pasa por el hockey. Foto: UNO Santa Fe

"Desde el punto de vista de la preparación, tenemos una rutina semanal que nos van mandando, personalizado de acuerdo al espacio y los materiales con los que cada una puede cortar. La idea es movernos para poder mantener el ritmo que traíamos y que habíamos logrado en la pretemporada. Sobre todo que a pesar del encierro podamos hacer algo para estar mejor, más allá del entrenamiento, está bueno hacer algo para la cabeza".

Más expresiones de una referente

La integrante de los seleccionados de la ASH explicó que "nos han dado las recomendaciones generales para todos, que nos cuidemos, que estemos en casa, que entrenemos lo más que podamos para estar bien, cada una en la medida de sus posibilidades. Hay muchas chicas que están ayudando con otras tareas, como impresión de máscaras, y muchas que podemos seguir trabajando de modo virtual desde nuestras casas. Eso ayuda más que nada para la cabeza, en estos momentos que es mucho más importante eso que lo físico".

En sus comienzos como jugadora de hockey lo hizo en Ateneo Inmaculada, pero luego pasó a La Salle Jobson y en la actualidad es toda una referente del elenco que tiene como entrenador a Daniel De Petre.

Corida diez la salle jobson hockey ash 3.JPG Corina Diez es una de las referentes del hockey de La Salle Jobson y fue integrante del seleccionado nacional de hockey pista. Foto: UNO Santa Fe

"La pretemporada la afrontamos muy bien, desde enero lo hicimos con un plan individual, y posteriormente, en febrero nos reencontramos y comenzamos a trabajar todas juntas. Ahora vamos a ver que pasa, estamos con la incertidumbre ya que no se sabe cuando se va a retomar el torneo, y el tiempo que nos va a llevar a la normalidad" destacó una de las delanteras más calificadas del hockey local.

Para cuando se produzca la vuelta a la actividad, Corina Diez expresó que "la expectativa es siempre estar entre las mejores, jugar las finales, y ojalá que podamos hacerlo pronto, pero como decía, estamos con la cabeza en entender y comprender esta situación, y teniendo en cuenta que hay gente que la está pasando peor".

Finalmente, Corina Diez, que es licenciada en administración de empresas, comentó que "con las chicas seguimos en contacto, por videollamada, con los grupos, la tecnología nos permite estar bien cerca, y es un equipo este que siempre está comunicado, como la mayoría de los equipos. Eso hace que nos extrañemos un poco menos y sigamos estando en contacto. Tenemos claro que si bien todas queremos volver a jugar y compartir un entrenamiento y un partido, sabemos que no es la prioridad con este panorama".