Coronavirus: en Italia pretenden retomar el fútbol en mayo

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, expresó hoy su deseo de poder reanudar los campeonatos, si la situación con la pandemia del coronavirus lo permite, en mayo e intentar concluir los certámenes a fines de julio venidero, descartando "enlazar dos temporadas seguidas y una Serie A con 22 equipos".

"Hoy, la fecha límite es el 30 de junio, pero estamos a la espera de las comunicaciones de la UEFA y la FIFA, y para nosotros, lo ideal es imponer una fecha límite alrededor del 30 de julio, con reanudación de los torneos en mayo", señaló Gravina a 'Sky Sport Italia'.

De todos modos, el dirigente dejó claro que deben ceñirse a lo que ordenen las autoridades. "Si no pudiéramos ir más allá del 30 de junio, haremos una serie de reflexiones para guardar el valor de las competiciones deportivas de lo que se haya logrado en el campo, pero es una hipótesis a la que todavía no prestamos atención".

Pese a que es "un momento difícil", el presidente de la FIGC es "optimista", aunque igualmente descartó que se puedan "unir" el final de esta temporada con la 2020-2021, según consignó un despacho de la agencia alemana de noticias DPA.

"Terminaríamos comprometiendo ambas y no olvidemos que en junio está la Eurocopa", remarcó. "A mí me gusta estar unido a la idea de que el campeonato tiene que terminar, pero el fútbol italiano no vive solo de la adjudicación del título de la liga. Hay muchos torneos, hay que asignar lugares en Europa, promociones, descensos", indicó.

Gravina añadió que: "no tengo el don de la infalibilidad para tomar decisiones, estoy convencido de que UEFA y FIFA darán clara indicación de cómo continuar los campeonatos", al tiempo que advirtió que no ven "posible una Serie A con 22 equipos".

Por otro lado, confirmó que pusieron a disposición de las autoridades del país el Centro Técnico de Coverciano donde se concentran las diferentes selecciones 'azzurri' para ayudar a combatir el coronavirus que está azotando la nación.

"Esta es la verdadera cara que muestra el fútbol. Estamos listos para hacer que todas nuestras energías estén disponibles para este camino en el que todos debemos ganar juntos", concluyó el titular de la Federación Italiana.