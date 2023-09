CRAI disfruta el buen presente en el Torneo del Interior

"Estamos contentos por el triunfo que conseguimos, por ahí algunas cosas que estuvimos entrenando y demás, no las pudimos plasmar en la cancha, pero lo importante fue que se logró ganar. Se consiguieron los puntos, y de a poco nos vamos afianzando como equipo y en este torneo que es muy duro" le dijo Martín Barceló a UNO Santa Fe.

image.png El medio scrum de CRAI tiene 21 años, estudia administración de empresas, y viene demostrando buenas actuaciones.

El medio scrum de CRAI indicó que "la particularidad que tiene este torneo es que se juega con equipos que no lo hacemos habitualmente, salvo en el caso de Old Resian, y lo de no conocer al rival es todo un desafío más que importante. Más allá que uno lo analiza y demás, no sabes con que contrario te vas a encontrar en cancha. Gracias a Dios pudimos jugar de buena manera, tuvimos muy buenas armas como la defensa".

"El haber empezado el torneo con una victoria, como fue el haber derrotado a Banco en Mendoza es muy importante para la confianza teniendo en cuenta lo que se viene. Igualmente, ya habíamos dado muestras positivas en el partido con Tordos. Ya en la última parte del TRL veníamos afianzándonos como equipo, encontrando buenas actuaciones colectivas, y en el partido por la reválida, si bien al principio jugó un poco la presión, por lo que implicaba el partido en sí, fuimos claros ganadores" expresó el rugbier Gitano.

image.png El 9 Gitano sostuvo que la particularidad del Interior es que no se conoce mucho a cerca del rival de turno.

El back de 21 años consideró que "nos estamos encontrando, estamos afianzados, por ahí el equipo no está rotando tanto, nos conocemos demasiado con los chicos, pero apunto a que estamos ensamblados dentro del campo de juego, a donde quiere un compañero el pase, como son sus hábitos dentro del juego, entonces eso creo que el rodaje que estamos teniendo nos permite afianzarnos, conocernos y obviamente largarnos a jugar, que es una de nuestras virtudes".

En relación al rival del próximo fin de semana en Mar del Plata sostuvo que "el viaje sin dudas es un factor a tener en cuenta, salimos el jueves, tenemos un entrenamiento el día viernes, que es tranquilo. La semana ya es diferente, y el viaje en sí pesa, cuesta, sobre todo el tema de ser visitante. Pero lo afrontamos con mucha responsabilidad, con ganas, disfrutando de todas experiencias que nos hacen crecer como equipo y como club, y de Sporting, son el segundo de Mar del Plata, es un equipo duro, así que deben tener sus razones para estar en el lugar que están".