Cristian Ruffini, ex-Newell's, contrajo dengue

“Hace 20 días empecé a tener síntomas vinculados a esta enfermedad infecciosa, tales como mucha fiebre y dolor en todo el cuerpo. Me hice análisis y diagnosticaron que tenía dengue. Además me informaron que era autóctono, ya que no había realizado ningún viaje. Empecé de inmediato con el tratamiento correspondiente y por suerte ahora tengo casi el alta”, describe con simpleza el ex jugador de Newell’s, Cristian Ruffini en el amanecer del diálogo con Ovación. “Por suerte no tuve que estar internado como otros casos. Gracias a Dios ahora estoy mucho mejor y a punto de recuperarme totalmente” acotó el rosense. No obstante, el ex delantero campeón con el rojinegro del Apertura 90 bajo la batuta de Marcelo Bielsa no solo hizo eje sobre la afección viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti que padeció, sino que también brindó un repaso de su exitoso recorrido por la Lepra y exteriorizó cómo fue la gran experiencia de compartir la misma camiseta y vestuario junto a Diego Armando Maradona. “Era uno más del grupo, nunca nos hizo sentir que éramos diferentes. Un grande como siempre lo fue”, deslizó.

¿Qué pasó por tu cabeza cuando te enteraste de la noticia, tuviste miedo?

No, miedo nunca tuve. Quizá haya sido por el hecho de que acá (en Las Rosas) hay un par de casos más confirmados. Lo único que deseaba era ponerme bien cuanto antes. Sobre todo porque me agarró neumonía, y eso me obligaba a tener que tener más precaución. Sobre todo por la otra pandemia como la del coronavirus. Por eso sigo adentro por prevención. Trato de que no me agarre ni un resfrío por las dudas.

¿Qué fue lo que indicó el médico además?

Fue claro de entrada y me dijo que esto me llevaría tiempo. No había otra que esperar y cumplir con los controles que me dieron. Lo bueno es que por ahora vengo muy bien.

¿Coincidís con que el coronavirus tapó casi todo, pero el dengue también está haciendo estragos en los barrios y en los pueblos regionales sobre todo?

Sí, porque eso se ve además. No solo en mi pueblo (Las Rosas), donde hubo un par de casos más, sino en otros lugares de la provincia. Incluso el médico que me atendió comentó que esta afección irá creciendo y será normal ver infectados porque se alteraron las condiciones climáticas. Es decir, toda esta región pasó a ser una zona muy húmeda y eso es un foco grande para sufrir las picaduras de este particular mosquito. No imagine nunca que me podría pasar esto, pero está claro que nadie está exento de que le suceda algo así.

¿Viajaste o el mosquito te picó en Las Rosas?

No, no había viajado. Fue acá, en mi pueblo. Por eso me dijeron que era autóctono. Se ve que me tenía que tocar nomás.

Y pasó.

Sí, y es un tema delicado, jodido en realidad.

¿Dentro de cuánto tiempo podrás hacer vida normal?

Según me explicaron los médicos, en breve. Sobre todo porque llevo 20 días y estoy cerca de recibir el alta. Así que sigo cuidándome a full para estar cada día mejor.

¿Y en el verano?

Ahí sí me dijeron que deberé tener más precaución porque podría sufrir una nueva picadura. Por lo tanto, deberé recurrir de manera más frecuente al uso de repelentes para evitar que me pique de nuevo un mosquito infectado. Más allá de esto, tampoco es para dramatizar lo que me pasó porque hay muchos casos que tienen lo mismo y siguen realizando vida normal. Encima, un mosquito le pica a cualquier persona, no es que solo me agarró a mí. En este sentido, ninguno está exento. Por eso, ahora solo pienso en recuperarme del todo y volver a mi actividad normal.

¿Qué hacés en Las Rosas?

Trabajo desde hace poco más de un año en la parte futbolística en el club Williams Kemmis. Ahora espero ponerme bien y luego retomar todo.

Encima surgió la pandemia del coronavirus que paralizó casi todas las actividades.

Claro, y ese también es un tema muy complejo. Sobre todo porque es un virus nuevo y que afectó a casi todo el mundo de verdad. Por eso lo único que queda es quedarse en casa, cumplir con la cuarentena como sea porque no hay otro camino por ahora. A eso le sumo que hay que escuchar y hacerle casos a los especialistas, que son realmente los que saben del tema. Por eso, por ahora no queda otra que quedarnos en nuestras casas como sea.