CUST da el golpe del mercado al repatriar a Rodrigo Haag

Haag el pasado 23 de enero cumplió 29 años y en su recorrido pasó por Echagüe, Unión (dos veces), Quimsa, Salta Basket, San Isidro, Olímpico (Ceres), Estudiantes (Concordia), Lanús y GEPU.

Con la camiseta de la Selección Argentina estuvo en los Sudamericanos Sub 15 de San Andrés 2009 y Pasto 2010, certamen Panamericano Sub 16 de Cancún 2011 y Panamericano Sub 18 de São Sebastião do Paraíso de 2012.

Además, jugó el Campeonato Mundial Sub 17 de 2012 en Kaunas, como también el Mundial Sub 19 de 2013 en Praga.