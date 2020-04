Dalla Fontana: "Vilas popularizó el tenis en todo el país"

Hablar de Guillermo Vilas es hablar de una bisagra en el tenis. Fue algo increíble cuando el ganó el Máster en el 74, en pasto, que era una superficie que no era la suya propia, o en la que estuviese más cómodo. No olvidemos que Guillermo ganó 64 torneos de Gran Slam.

Cuando uno era chico la gente pensaba que mirá que el tenis era un deporte de mujeres, cuando yo entrenaba de chico en el Santa Fe Lawn Tennis se escuchaba eso, y Guillermo logró cambiar todo eso. Él popularizó el tenis en todo el país.

No daban a basto las canchas de tenis, empezaron a hacerse un montón de lugares públicos, donde jugar, y los profesores daban once horas de clases y tenían todo cubierto. Guillermo Vilas fue algo sobrehumano, la manera con la pasión con la que entrenaba y las ganas de llegar a ser el mejor del mundo.

Vilas tuvo etapas en las que llegó entrenar diez u once horas en un día. Cuando no le salía un golpe, seguía probándolo hasta que saliera. Cuando yo era chico, él fue uno de los primeros en pegar con efectos y rotaciones en el mundo.

2542020 f2 oolumna de opinon fernando dalla fontana sobre vilas.jpg Fernando Dalla Fontana actualmente es profesor en el Santa Fe Lawn Tennis Club.

A Guillermo lo conocí cuando yo tenía dieciséis años y me tocó jugar contra él. El era número 1 argentino, pude hacerle unos games, perdí 6-3 y 6-4. Y ese mismo año, Guillermo, esa primera vez que jugué con él, que lo hice tres veces, ganó el Másters del 74 en Australia.

Jugué otras dos veces más contra Guillermo en la cancha principal del Buenos Aires Lawn Tennis, tenía un dominio increíble de los ángulos. Uno jugaba con él pasado tres games y ya había corrido un montón. Porque te abría como un limpiaparabrisas. Con él entrené muchas veces en las copa Davis, y se entrenaba en el mismo club que lo hacía yo.

Entonces nos veíamos todo el tiempo, especialmente en la época del verano cuando no había torneos. Recuerdo que en una oportunidad estábamos entrenando y me dijo, "estás jugando bien Fernando, pero no me ganes a mí".

2542020 f3 oolumna de opinon fernando dalla fontana sobre vilas.jpg Tapa de El Gráfico cuando ganó la copa Galéa. El profesor Patricio Rodríguez, Batata Clerc, Gatiker y Dalla Fontana.

Pienso que ha sido un ejemplo de dedicación y sacrificio, de estar horas y horas entrenando. A lo de su enfermedad ya hacía varios años que el estaba con este problema. Me deprimió mucho, que una persona como él le suceda algo así. Son cosas de la vida, pero siempre lo recordaré como nuestro motivo para mejorar y reflejarnos en su figura.

Ello lo absorbimos todos los de mi camada, como José Luis Clerc, Alejandro Gattiker, y con todos los jugadores de ese momento. Sobre todo porque su figura fue siempre ecplisante.

Lo que más se recuerda, que fue un boom, que la veíamos en blanco y negro, que se enteró todo el mundo, y fue algo revolucionario, cuando Guillermo ganó el abierto de Estados Unidos ante Jimmy Connors. Hecho que ocurrió el 11 de septiembre de 1977, hace más de 40 años.

* Fernando Dalla Fontana: Ex jugador profesional ATP. Integrante de la copa Davis en nueve oportunidades. Campeón Mundialde Interclubes del Buenos Aires LTC, ganador de la copa Galéa, del Orange Bowl y semifinalista junior en Roland Garros. Además fue técnico de la Federación Italia de Tenis.