Di María fue sondeado por un club grande de Argentina

Ángel Di María, el campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022, es pretendido por un club grande de Argentina que no es Rosario Central. Se trata de River Plate, que quiere sumarlo a sus filas en junio, sin embargo el jugador dio una respuesta que no gustó.

El Fideo quería volver a Rosario Central (el club de sus amores) para jugar la Copa Libertadores, si es que avanza a los octavos de final, aunque su familia recibió una amenaza narco y se complicó esa posibilidad.

"La verdad que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Pasó muy rápido mi paso por Central. Sería un sueño poder ganarla, algo muy lindo. Es un sueño ganar un título con Central y me gustaría cumplirlo. Pero ganar la Libertadores ya no es ni un sueño, sería más que eso, algo histórico y el mejor broche final que podría tener mi carrera", había dicho el Fideo.

River quiere a Di María

Según dijo el periodista Hernán Castillo, River sondeará al jugador para intentar contratarlo. Sin embargo, se supo este lunes que un dirigente del Millonario, que no es de la primera línea, preguntó por el campeón del mundo, el jugador agradeció el interés, pero rechazó la posibilidad. En Argentina sólo jugaría en Rosario Central.

En los últimos días el Millo manifestó su interés por repatriar a Gonzalo Montiel y a Germán Pezzella. Además en la lista de buena fe del elenco de Núñez se encuentra libre el dorsal 7, uno que "Angelito" usó en varios clubes e incluso en la Selección argentina. Pero Di María no jugaría en River.