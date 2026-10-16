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Unión y los muy malos resultados que obtuvo en los primeros tiempos

Las estadísticas muestran que Unión sufre los primeros tiempos de los partidos y a veces logra reaccionar en los segundos tiempos

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 12:11hs
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Unión está 27° en la tabla de los primeros tiempos.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Unión está 27° en la tabla de los primeros tiempos.

Las matemáticas y los números indican que Unión en la tabla de los primeros tiempos se ubica en el puesto 27°, mientras que en la tabla de los segundos tiempos está 11°.

Unión y el muy flojo rendimiento en los primeros tiempos

A la hora de enumerar las estadísticas, en los primeros 45', el Tate obtuvo dos victorias, cuatro empates y seis derrotas, sumando 10 unidades y una diferencia de gol de -5.

Mientras que en los segundos 45', el elenco rojiblanco cosechó cinco triufos, dos empates y cinco caídas, obteniendo 17 puntos y una diferencia de gol de +1.

De hecho, tres de los cuatro triunfos que consiguió Unión en el Torneo Clausura se dieron en la segunda etapa, la excepción es el cotejo ante Sarmiento, en el que finalizó la primera etapa ganando 1-0 y terminó goleando 4-1.

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Por su parte, ante Lanús marcó los dos goles en la segunda etapa para el triunfo 2-1, en tanto que contra Aldosivi, anotó los tres goles en el segundo tiempo para la victoria 3-1, logrando revertir el resultado.

Mientras que frente a Instituto se fue a los vestuarios empatando 1-1 y en el segundo tiempo convirtió dos goles para la victoria por 3-2.

Así las cosas y con 12 fechas disputadas, el Tate no logra corregir ese déficit que se evidenció en el último partido ante Defensa y Justicia, cuando en los primeros 45' se fue a los vestuarios perdiendo 2-0.

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