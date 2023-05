Dogos XV derrotó a American Raptors en el Súper Rugby Américas

Apoyando seis tries, el local se encontró con un equipo norteamericano que ha mejorado con el correr del torneo y que, a pesar de sufrir dos tarjetas amarillas y una roja en los minutos finales, apoyó cuatro tries; de haber convertido el último try en el cierre, se hubiera ido de Córdoba con dos puntos bonus.

Dogos XV, que tendrá trece de sus jugadores en el equipo de Los Pumitas jugará en el World Rugby Championship en junio y julio, tuvo un desempeño eficiente durante períodos del juego, pero no completó un dominio contundente debido al desempeño de la visita.

El anfitrión golpeó primero cuando el buen tercera línea Juan Martín Mernes llegó al try a los 120 segundos. Julián Hernández, elegido MVP, aportó la primera de sus cinco conversiones, y cuatro minutos más tarde, atacó la defensa y con un gran pase de faja, generó el primero de dos tries del Pumita Mateo Soler.

Dándole ritmo a su equipo, Martín Landajo fue clave en todo lo bueno de los Raptors. Así, el eficiente octavo Ronan Murphy llegó al primer try de su equipo a los quince minutos. Sobre la media hora, el centro Faustino Sánchez Valarolo, corriendo recto se desprendió de los intentos de tackle del centro Cassh Maluia para un nuevo try cordobés. Marcando sus ganas de avanzar, los Raptors llegaron al segundo try cuando el ex Puma Ramiro Moyano apoyó en la bandera izquierda, pero a segundos del cierre, Soler apoyó su segundo try.

image.png Dogos XV junto a Pampas de Argentina, Peñarol de Uruguay y Yacaré de Paraguay son los clasificados a las semifinales.

Soler, con segundos para el cierre, volvió a apoyar para dejar el parcial 26-14 en el descanso. El segundo tiempo volvió a mostrar el interés de ambos equipos por llegar al try. Dentro de los primeros veinte minutos del segundo tiempo, a través del hooker Boris Wenger y el Franco Giúdice, estiraron la diferencia. Allí, entre la caída anímica del local, y las ganas de cerrar la diferencia, los Raptors se lanzaron al ataque y el back Uatesoni Filikitonga apoyó a once minutos del final.

Un tackle peligroso de Isikeli Kava le valió la tarjeta roja, pero los norteamericanos siguieron insistiendo y el wing Ryan James apoyó el try del final. Si Ramiro Moyano hubiera aportado la difícil conversión, el doble punto bonus hubiera sido una gran recompensa al crecimiento de un equipo que el domingo próximo, en San Pablo, tendrá un gran cierre ante Cobras Brasil XV. Para Dogos XV, el descanso de la fecha libre llega en un momento clave ya que en dos semanas recibirá a Pampas o a Yacaré XV en una de las dos semifinales.

La fecha 13 había comenzado con el triunfo de Pampas ante Peñarol de Uruguay en Montevideo por 16 a 10, y siguió con la victoria de Yacaré XV de Paraguay ante Selknam por 20 a 19 en Santiago de Chile. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Peñarol y Dogos 46, Pampas y Yacaré 33, Selknam 23, Cobras y American Raptors 11.

La 14ª y última fecha se disputará el próximo viernes 26 con dos cotejos. A las 19.30, en cancha del CASI, Pampas jugará con Yacaré XV, y en Uruguay, a las 21.30, Peñarol recibirá a Selknam. Por su parte, el domingo 28, a las 15, se medirán Cobras con American Raptors en San Pablo.