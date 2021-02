Don Salvador va en busca del campeonato

"Venimos muy bien con la pretemporada, con expectativas para el comienzo del campeonato, faltando algunos lugares por reforzar, esto desde nuestro punto de vista, pero en lo general estamos por el buen camino, con la cantidad y calidad de trabajo que queríamos" le dijo Valentín Vera a UNO Santa Fe.

El director técnico del plantel superior de Don Salvador comentó que "estamos trabajando como ya lo venimos haciendo durante el año, es decir que entrenamos de lunes a jueves por la noche, y posteriormente hacemos partidos los sábados, buscando la puesta a punto, pensando que ya en breve se pone en marcha el campeonato".

image.png El equipo de Adelina Este afrontará desde el 13 de marzo el campeonato de Primera B de la Liga Santafesina de Fútbol.

A cerca de cómo fue la vuelta de los jugadores a la pretemporada, el extécnico de La Salle, expresó que "con mucha ansiedad, la verdad que los chicos estaban muy ansiosos, e incluso algunos se nos pasaron de límite con los trabajos, porque se vio que tenían muchas ganas de entrenar y jugar, y eso provocó algunos lesionados en el arranque de la pretemporada, que más que lesiones son cargas".

El DT de la escuadra de Santo Tomé sostuvo que "en la Liga Santafesina se juega mucho por amor a la camiseta, y los chicos tienen muchas de ganar de jugar, sobre todo ahora que se sabe que el segundo fin de semana de marzo comienza el torneo. Acá mucha pasión y muchas ganas, es muy valorable, y tratar de darles un contenido, para hacer y cumplir un buen papel, que es lo que todos queremos".

El reconocido entrenador en el ámbito liguista reconoció que "el objetivo que tenemos es salir primeros, o segundos, si nos dejan. Pero la meta nuestra es esa, nos preparamos lo mejor que podemos, contamos con un plantel dentro de todo muy joven, tenemos poca gente grande, y algunos que están haciendo sus primeras armas en primera, pero que tienen muchas condiciones. Con lo cual, si trabajamos bien, y tenemos un poco de suerte, que siempre hace falta, tendremos algunas chances de lograr el objetivo".

image.png Don Salvador lleva adelante una intensa pretemporada que incluye la realización de partidos amistosos en su propio reducto.

Más consideraciones desde Adelina Este

Un tema clave será como absorberán los jugadores el parate del año pasado producto de la pandemia, sobre lo que el extécnico de San Martín de Pellegrini y Juventud Unidad de Cañada Rosquín, opinó que "se va a notar en la calidad, en todos los clubes, se va a notar en la Liga, como se está notando en el campeonato principal de nuestro fútbol argentino, en el cual no hay mucha calidad que digamos, que es lo que podríamos estar esperando a esta altura del año. Pero lógicamente que las ganas que hay no es superior a la calidad, pero por lo menos ya jugar con compromiso y dedicación es más que positivo. Después habrá que observar cómo se desarrollan las cosas a lo largo del año".

"El plantel nuestro, en relación al que arrancó la pretemporada en 2020, hay muchas variantes, hay chicos que se han ido a otros clubes, porque hay algunas instituciones que están pagando, incluso en la B, entonces es lógico que los chicos buscan otros rumbos, y ahora les toca a los jugadores que venían asomando en el grupo de reserva, y algunos nuevos que se han sumado que provienen también de otros equipos. Entre todos buscaremos hacer un buen papel, para cumplir con las metas que nos pusimos por delante" explicó Valentín Vera que ha logrado el ascenso con varias instituciones de la Liga Santafesina de Fútbol.

image.png Valentín Vera aseguró que la intención del equipo es salir a buscar el campeonato, es decir que quieren conseguir el ascenso.

En cuanto al presente institucional de Don Salvador, el DT de la primera del equipo de Adelina Este de Santo Tomé, comentó que "la situación es muy difícil, pero acá los dirigentes no bajaron nunca los brazos en medio de la pandemia. Poder abrir hoy en día un club, poder abrir una cancha, o cortar el césped ya es algo más que positivo. Ahora con la vuelta al público, que serán 100 personas, es un gran paso adelante, porque la contención es diferente. Lógicamente que la cuestión salud es prioritaria, pero si todos cumplimos con lo que se nos pide en los clubes, no vamos a tener problemas".

La oportunidad fue propicia para consultarlo sobre el presente de su hijo Federico Vera, actual elemento titular del equipo de Unión, y muy tenido en cuenta por el Vasco Juan Manuel Azconzábal. "Viene bien, nosotros habíamos planificado cosas en familia, y con el representante en su momento. Gracias a Dios se le están dando las cosas, cuando no tuvo lugar se fue a Las Parejas a jugar, adquirió experiencia y la mentalidad que tuvo fue clave. Él se preparó muy bien para tener este presente, sabía que le iba a tocar, no pensó que tan rápido, pero ahora se ha afianzado mucho, cada día más te diría, se lo nota más suelto, con mucha confianza, y todavía no llegó al techo de lo que puede brindar".