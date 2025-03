Doohan, rival de Colapinto en Alpine, con un GP de Australia para el olvido

Lo cierto es que antes de la carrera Melbourne recibió una importante cantidad de lluvia que incluso llevó a la suspensión de la Fórmula 2 y si bien en el inicio del GP no seguía cayendo agua, el circuito quedó bastante mojado y los pilotos, experimentados o no, lo sufren. Por si no fuera poco, hubo más precipitaciones durante la competencia.

La mala suerte del australiano enseguida repercutió en Argentina porque en la previa al comienzo de la temporada se especuló mucho con que un mal arranque de año del oceánico podría hacer que Alpine lo remueva de su lugar y le dé una chance al argentino.

Sin embargo, Doohan no fue el único que tuvo problemas. Otro debutante como Isack Hadjar no llegó a largar arriba de su RB tras irse de la pista y terminar chocando durante la vuelta de formación. No sufrió ningún daño físico, pero se fue desconsolado. Formado en la academia de Red Bull, el franco-argelino es otro de los que obtuvo una de las butacas que en algún momento se imaginó para Colapinto.

El accidente de Doohan

Además, durante la primera vuelta, prácticamente en simultáneo con Doohan, quien también tuvo un accidente que lo marginó de la carrera fue el español Carlos Sainz, que se sumó como una de las estrellas a Williams para ocupar el asiento que quedó junto a Alex Albon tras la salida de Colapinto. El exhombre de Ferrari chocó en la curva 14.

Fuente: TyC Sports