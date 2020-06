Dos partidos le bajan la persiana a la 31ª fecha en España

Eibar recibirá hoy a Valencia, mientras que Betis será local ante Espanyol, en los dos partidos que completarán la fecha 31 de la Liga de fútbol de España, que tiene como punteros a los colosos Real Madrid y Barcelona, del astro rosarino Lionel Messi.

Eibar, que tiene como titulares a los argentinos Gonzalo Escalante (ex Boca Juniors) y Esteban Burgos (ex Talleres de Córdoba, Godoy Cruz de Mendoza y Rosario Central), y como suplente a su compatriotas Pablo De Blasis (ex Gimnasia La Plata y Ferro), será local a partir de las 14.30 (hora de la Argentina) ante el Valencia, que no contará con el rosarino Ezequiel Garay (ex Newell's), marginado el resto de la temporada por una lesión.

image.png Valencia buscará seguir prendido en lo más alto de la Liga de España.

El encuentro será televisado por la señal ESPN y se jugará a puertas cerradas para el público para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

En tanto, desde las 17 y por la señal DirecTV, también sin público, Betis, con el argentino Guido Rodríguez (ex River y Defensa y Justicia), recibirá al Espanyol, que tiene a sus compatriotas Jonathan Calleri (ex All Boys y Boca) como titular, más Facundo Ferrerya (ex Banfield y Vélez) y Matìas Vargas (ex Vélez) entre los suplentes.

Las posiciones de La Liga son las siguientes:

Real Madrid y Barcelona 68 puntos; Atlético Madrid 55; Sevilla 53; Getafe 49; Villarreal 48; Real Sociedad 47; Valencia 46; Granada 43; Bilbao 42; Levante y Osasuna 38; Alavés 35; Valladolid y Betis 34; Celta 33; Eibar 29; Mallorca 26; Leganés 25 y Espanyol 24. (Télam)