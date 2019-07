El ascenso busca ponerse al día

Con la disputa de un cotejo que quedó pendiente del fin de semana, se completará la fecha 17 del Torneo Apertura de Primera División B que organiza la Liga Santafesina de Fútbol.

El cierre del certamen inicial "70 aniversario Club Belgrano de Coronda" se concretará este martes 30, a partir de las 21, en el choque que sostendrán Nuevo Horizonte con Defensores de Peñaloza en cancha de La Perla del Oeste en Recreo Sur.

El pasado fin de semana se debía disputar la fecha 18 del torneo de ascenso liguista, pero le ente rector del fútbol amateur local decidió suspenderla por el estado de los campos de juego, los cuales no se encontraban en las condiciones necesarias para la normal actividad.

La tabla de posiciones se encuentra del siguiente modo: San Cristóbal 40, Nacional 35, Nobleza 33, Loyola y Ciclón Norte 32, Las Flores 30, Nuevo Horizonte 29, Juventud Unida 28, Deportivo Agua y Banco Provincial 27, Atenas 24, Los Canarios 22, Belgrano 21, Santa Rosa y Peñaloza 16, Vecinal Gálvez 14, Floresta 13, Defensores de Alto Verde 12, Los Juveniles 11 y Los Piratitas 2.

En cuanto al Torneo Senior que organiza la Liga Santafesina de Fútbol, en la copa de Oro, se consagró campeón San Lorenzo tras vencer 5 a 2 a Universidad, en la Copa de Plata La Perla del Oeste se quedó con el título tras imponerse por 2 a 1 sobre Loyola, mientras que Pucará ganó la Copa de Bronce luego de derrotar 2 a 1 a Alianza Costera de Cayastá.

En relación al Clausura de Futsal se determinó la modificación del torneo Clausura con la vuelta de los play-off a la disciplina.

Luego de terminar la fase previa con la rueda completa todos contra todos comenzaran los cruces siendo:1ro vs 8vo / 2do vs 7mo / 3ro vs 6to / 4to vs 5to en el cual la particularidad será que el mejor ubicado tendrá la ventaja de la localía. En caso de empate se definirá por tiros desde el punto del penal.

Como novedad, se afilia a la Liga Santafesina de Fútbol al club Unión de Crespo el cual cuenta con estadio. El comienzo será la semana del lunes 12 de agosto, siendo el último día para fichajes el jueves 22 de agosto.