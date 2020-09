El Atlas de los argentinos tomó un poco de aire en México

Atlas, que llegó a los 13 puntos, tuvo a Cocca como DT y en la cancha a los argentinos Martín Nervo (ex Arsenal y Huracán), Ignacio Malcorra (ex Aldosivi y Unión de Santa Fe); Germán Conti (ex Colón de Santa Fe) y Javier Correa (ex Godoy Cruz y Colón de Santa Fe).

Juárez, que también suma 13 puntos y es dirigido por el rosarino Gabriel Caballero, contó con el mencionado Mauro Fernández (ex Brown de Madryn y Estudiantes de La Plata).

En el otro partido, Puebla y Querétaro empataron 3 a 3.

Los goles de Puebla, que tuvo en el segundo tiempo al argentino Bernardo Cuesta (ex Tiro Federal de Rosario), fueron anotados por el paraguayo Osvaldo Martínez, el colombiano Brayan Angulo y el uruguayo Christian Tabo.

Para Querétaro, que tuvo como titular en la defensa al argentino Julián Velázquez (ex Independiente), marcaron los mexicanos Angel Sepúlveda y Omar Islas, y el uruguayo Sebastián Sosa.

Resumen | Juárez vs Atlas | Liga BVVA MX - Guardianes 2020 - Jornada 12

El resumen de la fecha 12 de la Liga de México es el siguiente:

Jueves: Pachuca 0-Toluca 0.

Viernes: Puebla 3-Querétaro 3 y Juárez 0-Atlas 1.

Sábado

A las 19: Chivas de Guadalajara-Mazatlán.

A las 21: Pumas UNAM-Necaxa.

A las 23: Monterrey-Tigres UANL.

Domingo

A las 14: Atlético San Luis-León.

A las 22.45: Cruz Azul-América.

Posiciones: Cruz Azul 25 puntos; León 24; América 23: Pumas UNAM 22; Pachuca 19; Tigres UANL y Monterrey 17; Chivas de Guadalajara 15; Toluca y Puebla 14; Juárez (X) y Atlas 13; Santos Laguna y Querétaro 12; Mazatlán y Tijuana (X) 10; Atlético de San Luis y Necaxa 8.

(X) El partido que debieron haber jugado el viernes pasado fue reprogramado para el 30 de septiembre debido a que el Tijuana registró 30 casos positivos de coronavirus (14 futbolistas y 16 miembros de cuerpo técnico y auxiliares).