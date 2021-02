El atletismo tiene planificado su calendario

image.png El dirigente deportivo confirmó que este sábado 13 se realizará el Torneo Iniciación en la pista del Card.

El presidente de la Federación Santafesina de Atletismo manifestó que "Rosario ya arrancó el sábado pasado con un torneo, y lo volverá a hacer este fin de semana. Acá en Santa Fe habrá un torneo iniciación en la pista del Card, después vamos a tener otro el sábado 20, es decir que van a darse dos competencias. El último fin de semana de febrero vamos a tener en Rosario y Santa Fe en simultáneo lo que la cada llama campeonato Nacional Virtual 2020".

Beto Scarpín describió que "eso significa que los atletas de las categorías U23, U20, U18 y U16, van a tener el campeonato Nacional que no tuvieron el año pasado. Pero más o menos en unas treinta localidades del país, y con los resultados que se logren en cada uno de esos lugares vamos a armar un resultado nacional. Los cuales no van a aparecer en el ránking 2021 porque algunos ya van a estar pasados de edad. El que tenga 23, no es más U23, y lo mismo con las demás categorías. Igualmente, como una forma de estímulo, van a tener la posibilidad de ser campeones nacionales 2020 en el 2021, es algo más bien simbólico y de práctica real".

Más competencias de atletismo

En la continuidad de la agenda del atletismo el expresidente de la Cada contó que "en marzo vamos a tener los Gran Prix en Concepción del Uruguay, ya hemos enviado las invitaciones a 34 atletas de Sudamérica que van a recibir pasajes para venir. Y vamos a hacer un trabajo especial porque toda esa gente va a tener que cumplir con los protocolos para entrar al país. Después vendrá el Campeonato Provincial de Mayores que será en Rosario, y en Santa Fe el de U20, que son las dos categorías que van a arrancar el año. En mayo tenemos Sudamericano mayores en Buenos Aires, y el de U20 en Lima. A lo que hay que sumarle un Mundial U20 en Kenia".

image.png Beto Scarpín señaló que en marzo habrá un torneo homenaje al profesor Guillermo Chiaraviglio en nuestra capital.

El profesor Scarpín continuó detallando el calendario de pruebas, y entre ellas destacó una muy especial y se trata de un homenaje a Guillermo Chiaraviglio. "El 13 de marzo el Club Velocidad y Resistencia va a organizar un torneo en Santa Fe. Guillermo como atleta defendió primero los colores de la escuela de Comercio Domingo Guzmán Silva, después tuvo un tiempo corto en Colón, luego fue entrenador de la escuela Industrial y de la Universidad del Litoral, y posteriormente, en los últimos años en Velocidad y Resistencia. Hay una cuestión que hay que saber de Guillermo, es que posiblemente sea el entrenador argentino de todos los tiempos que mayor cantidad de atletas, que el inició, llegaron a ser representantes nacionales. Porque tuvo atletas de saltos, de lanzamientos, de velocidad, de vallas y pruebas combinadas, que integraron los equipos nacionales".

"A pesar de que fue un año complicado el 2020 en lo deportivo, viene pasando un fenómeno y que lo estamos observando en varias partes del mundo. Este parate que hubo por la pandemia trajo un montón de dificultades, pero todos aquellos que se las ingeniaron para seguir entrenando, con dificultades, y con inconvenientes, han tenido rendimientos muy buenos. Todavía es muy pronto para saber las causas de dicha situación. La otra es que no han tenido preocupaciones y stress competitivo que a veces juega en contra. Y en consecuencia el número de lesiones ha sido bajo. Solamente han tenido lesiones algunos que no han hecho la preparación para ir a competir" explicó con claridad el director del Centro Regional de Desarrollo del Área Sudamericana de la IAAF.