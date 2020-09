El Cadi de Rincón: una institución que no baja los brazos

En medio de la pandemia de coronavirus cumplió 29 años de vida. Nos referimos a El Cadi de Rincón, institución que se fundó en mayo de 1991, y es uno los elencos protagonistas de la Liga Santafesina de Fútbol. En la actualidad cuenta con sus puertas cerradas, y busca conseguir apoyo económico que le permita hacer frente a la dura situación que está pasando, algo similar a lo que les sucede a las demás instituciones liguistas.

"El tema de la pandemia ha provocado serios inconvenientes en los clubes de la Liga Santafesina, y nosotros no quedamos al margen. Por eso es que el club permanece cerrado, porque no tiene ingresos, no hay pago de cuota societaria, porque no se puede ni entrenar ni jugar. Igualmente, soy de los que cree que primero está la salud de los chicos y después lo deportivo. Soy consciente que nos gustaría estar entrenando, pero no es el momento indicado" le dijo Cristian Lutti a UNO Santa Fe.

El presidente del Club Social y Deportivo El Cadi sostuvo que "El Cadi no solamente es una institución deportiva, sino que cumple un rol social en la ciudadanía de Rincón. Gestionamos todo lo que es posible para poder seguir pagándole a la persona que tiene a su cargo el cuidado del club. Nos mantenemos en contacto con los demás clubes de la Liga, y están todos en la misma situación. La idea es que podamos tener algún tipo de ayuda, y siempre siendo positivos. Es importante destacar el gran trabajo de la familia del club El Cadi, hay que lucharla y pelearla, quedarse en casa, para que volvamos a encontrarnos todos cuando pase esta situación".

En mayo pasado, la entidad rinconera cumplió 29 años de vida en medio de la pandemia, y sobre su presidente contó que "Fue un aniversario especial porque se dio en medio de la cuarentena. Fue un cumpleaños atípico, ya que solamente tuvimos un contacto por las redes sociales, trabajamos en dar fotos del recuerdo, notas y chicos que han pasado por el club que ahora son profesionales. Nos juntamos cinco o seis de la comisión directiva, hicimos una torta, como para llevar la tranquilidad que estábamos trabajando".

image.png En el plantel superior de El Cadi de Rincón asumió Gustavo Harasimuk como técnico.

"Es un momento muy particular para la vida de El Cadi, porque no se puede ir al club. Voy dos o tres veces a la institución para ver cómo está todo, tenemos un casero y ver que necesita. Se trabaja como se puede, haciendo algunos beneficios, para poder sostener la institución, aunque claramente nos mantenemos en contacto por las redes sociales, ya que es clave la comunicación" explicó el dirigente rinconero.

Agregó que "En su momento pensamos que iba a ser un tiempo, pero resulta que se prolongó mucho. A la altura que estamos del año, hay más casos de contagios en nuestra zona. Tenemos que fundamentalmente prevenir, por eso en la decisión nuestra está el de permanecer cerrado. Priorizamos la salud, porque si se te llega a enfermar un chico, porque todos piden abrir, y donde se enfermó alguien nosotros pasamos a ser los responsables".

Más consideraciones rinconeras

El presidente de la entidad que participa de los torneos de Liga Santafesina comentó que "En lo deportivo asumió la conducción del plantel superior Gustavo Harasimuk, que venía de El Pozo, armó un buen grupo de trabajo, se hizo una muy buena pretemporada, pero a poco de comenzar el torneo se suspendió todo por el asunto de la pandemia. La intención para este año era volver a primera, pero bueno ahora el club está cerrado, y creo que por la salud de nuestra gente no hay otra cosa para hacer. Me gustaba porque si bien en lo futbolístico fuimos siempre de buen pie, el se ocupó de que mejoremos en la preparación física. El año pasado tomamos la decisión de alquilar un gimnasio para que los juveniles puedan ir".

image.png Lutti señaló que el cumpleaños de la entidad fue bastante atípico.

Sobre la situación de la vuelta a la actividad que se había planteado sostuvo que "En su momento AFA autorizó volver a las prácticas, pero después ante el recrudecimiento de la pandemia frenó todo. Se piensa mucho en los clubes profesionales, pero no saben que en los clubes de barrio la realidad es muy diferente. El protocolo que nos bajó AFA era de imposible cumplimiento para los clubes. Básicamente jugar sin público, hace que no pudiésemos abrir el club, porque no tendríamos ingresos de las entradas y tampoco de la cantina. A eso hay que agregarle que se autorizaba para jugadores mayores, y el mayor ingreso por cuota societaria se da siempre en inferiores, particularmente en la escuelita".

Fue claro al señalar que "El protocolo que bajaron, para clubes como nosotros, los de la costa santafesina, y para varios de la provincia, era de difícil cumplimiento. No podemos solventar costos que son para volver a las prácticas. Algunos lo hubiésemos podido cumplir, pero con el presente de nuestra institución es muy difícil volver. En la calle me encuentro con los padres y les transmito eso, porque es la realidad que hoy nos toca vivir".

image.png El Cadi de Rincón iba a jugar en la Primera B de la Liga Santafesina de Fútbol.

"Creo que fue positivo que la Liga diera por suspendidos las competencias para la actual temporada, ya que se tornaba complicado la apertura de los clubes, ya que con pocos ingresos económicos es jodido, porque los egresos los seguís teniendo. Tenes que pagar los árbitros, el médico y la policía, y cuando te das cuenta son puros gastos con ingresos nulos o muy pocos. Igualmente creo que en lo que queda la temporada no creo que se pueda jugar algún tipo de torneo, ya que el virus está circulando, y en mi caso es prioridad preservar la salud de los jugadores y de todos los que conformamos la familia de El Cadi" expresó Lutti sobre la determinación de la Liga Santafesina de no disputar competencias oficiales.

Cuadro de situación complejo

El presidente de El Cadi fue claro al sostener que "En cuanto a los subsidios comprometidos por la provincia todavía no los pudimos cobrar, no está depositado, el club presentó todos los papeles, cumplimos con la parte burocrática, mantuve contacto con la secretaria Claudia Giaccone y nos dijo que eran demoras desde el punto de vista administrativo. Así que estamos en la dulce espera, ya que hace como algo más de dos meses que firmamos el acuerdo con la provincia, son unos 70.000 pesos".

image.png El dirigente rinconero destacó que el club prioriza la salud de todos los jugadores.

"Con el municipio se firmó un convenio de buenas prácticas, me mantuve en contacto con la encargada de los clubes, con el objetivo de llevar adelante las obras para cerrar con tapiales la parte que da a los vestuarios y al salón. El presupuesto para hacer la obra nos demanda 89.000 en materiales, y en buenas prácticas se otorgan muy cerca de eso. Y lo que nos falta buscaremos llegar de alguna forma" resaltó el dirigente.

Por último, contó que "La municipalidad nos otorgó un predio, ya que en diferentes gestiones nos han ido sacando partes de nuestro terreno, nos dieron una parcela que sería para el lado de la calle. Ahí en ese lugar entra una cancha de básquet, porque tengo en mente que agreguemos otra actividad deportiva. Ahí hay otro chico que es profesor de básquet, y contar con un playón deportivo. Para eso hay que gestionar porque hay muchos trámites que cumplir, y tenés que contratar un profesional que haga las cosas".

La comisión directiva del Club Social y Deportivo El Cadi de Rincón está integrada de la siguiente manera: Cristian Lutti (presidente), Walter Escalante (vicepresidente), Rubén Fernández (secretario), María Cecilia Escobar (prosecretario), Gustavo Froidevaux (tesorero), Eugenia Valdéz (protesorero); Juan Prudencio Ayala, Luciano Tarragona, Patricia Álvarez y José Converso (vocales titulares); María Castillo, Pamela Blanco, Noelia Olmos y Gabriela Salemme (vocales suplentes); Oscar Figueroa (revisor de cuentas titular), Daniel Suárez (revisor de cuentas suplente), Iginio Nieres (síndico titular) y Delicia Lutti (síndico suplente).