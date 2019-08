El Flaco Bergesio fue declarado "Santafesino Ilustre"

Esta mañana fue reconocido como “Santafesino Ilustre” el periodista y comentarista de fútbol Oscar Bergesio, “por su trayectoria y valioso aporte a la ciudad y al fútbol santafesino desde el ámbito del periodismo deportivo”. El “Flaco” estuvo acompañado por sus familiares, amigos y compañeros de la profesión, incluidos Fabián Mazzi y Alejandro Apo.

La entrega del reconocimiento se realizó en el Concejo Municipal, propuesto por el edil Leandro González, quien contó que “al enterarnos que El Flaco había decidido “colgar” el micrófono como comentarista, inmediatamente nos pusimos en contacto con el Fabi Mazzi, su dupla establecida en la ciudad, para poder articular este sentido homenaje”. También aseguró que “reconocer al Flaco es también reconocer lo que él provocó y provoca a muchísimos hogares santafesinos, al del almacén, el local comercial, el empleado administrativo que prendía la radio para escuchar y confiar en la palabra del Flaco, que reflejaba un partido de fútbol pero además un poco más, con una mirada por momentos crítica en torno a lo que rodea el fútbol”.

A su turno, “El Flaco” expresó estar “absolutamente satisfecho y orgulloso. No sé si he acumulado merecimientos para ser declarado Santafesino Ilustre, pero llegó como consecuencia de muchos años haciendo lo que me encantó hacer, siendo comentarista de fútbol. He tratado de mantener un estilo que evidentemente le llegó a la gente”.

En el reconocimiento también estuvo presente el periodista y comentarista Alejandro Apo, de quien se hizo amigo “en la Copa América que se jugó en Chile en 1991”. Apo aseguró que “no hay reconocimiento más alto que el de la comunidad” y agregó que “compartí los grandes espectáculos nacionales e internacionales con un hombre que rescata la radio más valiosa: nunca alejarse del comentario, de acompañar. Él realmente compartía en los hogares con la familia”.

Estuvieron presentes familiares y compañeros de radio de Oscar Bergesio, sus colegas Claudio “Turco” Cherep, Adrián Brodsky, los diputados Jorge Henn y Fabián Palo Oliver, el subsecretario de deportes Carlos Iparraguirre, el subsecretario de Gestión del Suelo, Lucas Simoniello y los concejales Marcelo Ponce, Laura Mondino, Franco Ponce de León y Sergio Basile, entre otros.