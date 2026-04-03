Todo lo que viene en la fecha 5 de la zona A1 del Apertura

El martes 7 de abril se retomará la actividad en la A1 del Apertura de la ASB, con un asterisco por la gira de Unión en Liga Nacional. Programación y posiciones

El martes 7 de abril se retomará la actividad en la zona A1 del Apertura de la ASB, con un asterisco por la gira de Unión en Liga Nacional. A continuación, la programación y tabla de posiciones.