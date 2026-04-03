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Todo lo que viene en la fecha 5 de la zona A1 del Apertura

El martes 7 de abril se retomará la actividad en la A1 del Apertura de la ASB, con un asterisco por la gira de Unión en Liga Nacional. Programación y posiciones

Ovación

Por Ovación

3 de abril 2026 · 15:06hs
Todo lo que viene en la fecha 5 de la zona A1 del Apertura

UNO Santa Fe / José Busiemi

El martes 7 de abril se retomará la actividad en la zona A1 del Apertura de la ASB, con un asterisco por la gira de Unión en Liga Nacional. A continuación, la programación y tabla de posiciones.

TORNEO APERTURA A1 – FECHA 5

Martes 7 de abril

21.30 Colón (SF) vs. Almagro

21.30 Sanjustino vs. CUST A

21.30 Banco Provincial vs. Alma Juniors

Jueves 9 de abril

21.30 Colón (SJ) vs. Rivadavia Juniors

Jueves 7 de mayo

21.30 Gimnasia vs. Unión (SF)

Libre: República del Oeste

TABLA DE POSICIONES

Colón (SJ) y Unión (SF) 6 (3-0); República del Oeste 6 (2-2); Alma Juniors, Gimnasia y Rivadavia Juniors 5 (2-1); Almagro y Banco Provincial 5 (1-3); Sanjustino 4 (1-2); CUST A 4 (0-4) y Colón (SF) 3 (1-1)

apertura ASB Almagro
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