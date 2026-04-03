El martes 7 de abril se retomará la actividad en la zona A1 del Apertura de la ASB, con un asterisco por la gira de Unión en Liga Nacional. A continuación, la programación y tabla de posiciones.
Todo lo que viene en la fecha 5 de la zona A1 del Apertura
El martes 7 de abril se retomará la actividad en la A1 del Apertura de la ASB, con un asterisco por la gira de Unión en Liga Nacional. Programación y posiciones
Por Ovación
3 de abril 2026 · 15:06hs
TORNEO APERTURA A1 – FECHA 5
Martes 7 de abril
21.30 Colón (SF) vs. Almagro
21.30 Sanjustino vs. CUST A
21.30 Banco Provincial vs. Alma Juniors
Jueves 9 de abril
21.30 Colón (SJ) vs. Rivadavia Juniors
Jueves 7 de mayo
21.30 Gimnasia vs. Unión (SF)
Libre: República del Oeste
TABLA DE POSICIONES
Colón (SJ) y Unión (SF) 6 (3-0); República del Oeste 6 (2-2); Alma Juniors, Gimnasia y Rivadavia Juniors 5 (2-1); Almagro y Banco Provincial 5 (1-3); Sanjustino 4 (1-2); CUST A 4 (0-4) y Colón (SF) 3 (1-1)