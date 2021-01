El Inter y Lautaro Martínez no se ponen de acuerdo

"Lautaro y el Inter siguen alejados por la renovación de su contrato. El argentino percibe actualmente 2,5 millones de euros por temporada, bastante menos que los salarios más altos del plantel, el belga Romelu Lukaku y el chileno Alexis Sánchez. La diferencia entre lo que pretende el jugador y lo que ofrece el club es grande por ahora", publicó La Gazzetta dello Sport.

Los representantes de Martínez, los ex futbolistas Alberto Yaqué y Rolando Zarate, llevaron sus pretensiones a los dirigentes del Inter, pero "no alcanzaron un acuerdo en una reunión en la que no se habló de la anterior cláusula de rescisión del delantero, cifrada en 111 millones de euros", una cantidad que en los tiempos actuales parece complicado que algún club esté dispuesta a pagarla.

Lautaro Martínez, surgido de Racing Club e integrante del seleccionado argentino, cumple una muy buena temporada con un total de 10 goles y 5 asistencias en los 25 partidos en los que participó para el Inter, segundo en la Serie 'A' detrás del Milan, su clásico rival.