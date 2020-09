El León de Gigliotti no detiene su marcha en México

En León fue titular Gigliotti, ex All Boys, San Lorenzo, Colón de Santa Fe, Boca e Independiente, mientras que Pumas UNAM, dirigido por el argentino Andrés Lillini, jugaron sus compatriotas Nicolás Freire (ex Argentinos Juniors), Favio Álvarez (ex Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán) y Juan Dinenno (ex Racing y Temperley).

image.png El León de Emmanuel Gigliotti sigue a paso firme a un punto del líder Cruz Azul en la Liga de México.

Con el triunfo, León trepó al segundo lugar con 24 puntos, uno por debajo del líder Cruz Azul, mientras que Pumas UNAM quedó cuarto con 22 unidades.

El Resumen de la fecha 11 del torneo Guardianes es el siguiente:

. Viernes: Necaxa 0-Puebla 1 y Mazatlán 2-Cruz Azul 3.

. Sábado: Atlas 0-Pachuca 1; Tigres UANL 3-Querétaro 0 y América 1-Chivas de Guadalajara 0.

. Domingo: Toluca 1-Santos Laguna 2 y Atlético San Luis 1-Monterrey 2.

. Lunes: León 2-Pumas UNAM 0.

. Posiciones:

Cruz Azul 25 puntos; León 24; América 23: Pumas UNAM 22; Pachuca 18; Tigres UANL y Monterrey 17; Chivas de Guadalajara 15; Puebla, Juárez (X) y Toluca 13; Santos Laguna 12; Querétaro 11; Atlas, Mazatlán y Tijuana (X) 10; Atlético de San Luis y Necaxa 8.

(X) El partido que debieron haber jugado el viernes pasado fue reprogramado para el 30 de septiembre debido a que el Tijuana registró 30 casos positivos de coronavirus (14 futbolistas y 16 miembros de cuerpo técnico y auxiliares).