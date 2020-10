El León de Gigliotti se afirmó en la punta en México

El León, que llegó a los 33 puntos, seis de ventaja sobre el segundo, Pumas UNAM (27), tuvo como titular a Gigliotti, exdelantero de All Boys, Colón de Santa Fe, San Lorenzo, Boca e Independiente, y al defensor colombiano William Tesillo, pretendido por el xeneize en el último mercado de pases.

América, por su parte, algo relegado con la derrota, con 25 puntos, tuvo como titular al argentino Santiago Cáseres (ex Vélez) y en el segundo tiempo ingresó su compatriota Leonardo Suárez (ex Boca), mientras que no jugó el mendocino Emanuel Aguilera (ex Godoy Cruz, Defensa y Justicia e Independiente).

El resumen de la fecha 14 del torneo Guardianes es el siguiente:

. Jueves: Atlético San Luis 2-Querétaro 1.

. Viernes: Necaxa 2-Tijuana 0 y Mazatlán 3-Juárez 2.

. Sábado: Monterrey 3-Puebla 1; Chivas de Guadalajara 3-Atlas 2 y Cruz Azul 0-Tigres UANL 2.

. Domingo: Pumas UNAM 1-Toluca 0 y Santos Laguna 1-Pachuca 1.

. Lunes: León 3-América 2.

. Posiciones:

León 33 puntos; Pumas UNAM 27; Tigres UANL y Cruz Azul 26; América 25; Monterrey 23; Chivas de Guadalajara 22; Pachuca 21; Santos Laguna 19; Toluca 17; Necaxa 15; Puebla, Juárez y Tijuana 14; Atlas y Mazatlán 13; Querétaro 12 y Atlético de San Luis 11.