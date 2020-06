El nadador Gabriel Morelli regresó a los entrenamientos

Tal como se informó oportunamente, el gobierno de Santa Fe, habilitó a nadadores de la provincia con proyección a Tokio 2020, a realizar prácticas deportivas. Los atletas comenzaron a entrenarse en las instalaciones que el Club Provincial de Rosario posee en cercanías del parque de la Independencia. El nadador santafesino Gabriel Morelli, uno de los deportistas que retomó sus actividades en el natatorio rosarino, se mostró muy entusiasmado por la vuelta a los entrenamientos, ya que aseguró es una cuestión que esperaban hace tiempo, y los puso muy contentos el volver al agua.

Al haberse implementado el decreto nacional que exceptúa a todos los atletas olímpicos que van a competir en Tokio para que puedan volver a los entrenamientos, ello se concretó desde esta semana, por ejemplo, en la natación. La vuelta al trabajo se da en el contexto de un protocolo especial. Son en total diez nadadores olímpicos que comenzaron a entrenar en la pileta de Provincial de Rosario cumpliendo con los protocolos de protección establecidos.

"Fue muy lindo poder reencontrarme con el agua, ya que, si bien venía entrenando el aspecto físico, no hay dudas que no es lo mismo. Si bien físicamente y muscularmente estoy bien, me va a costar seguramente, pero voy a ir evolucionando con el correr de los días" señaló el gran nadador Gabriel Morelli.

El representante del Club Atlético Unión remarcó que "es cuestión de acomodarse y estar tranquilo de la cabeza que estas cosas van a pasar por el sólo hecho de haber estado fuera de la pileta tanto tiempo".

"Estoy tratando de entrenar todo, hay que recuperar la técnica, y la sensibilidad de nado, entonces tratamos de tocar todos los estilos a un nivel por debajo y con la intensidad más tranquila de lo que lo hacemos habitualmente, pero tratando de comenzar a acomodar la máquina para en dos o tres semanas entrenar más fuerte, y así progresivamente" sostuvo el nadador oriundo de la ciudad de San Justo.

En cuanto a las competencias explicó que "se habla que el Sudamericano que iba a disputarse en el mes de marzo, que era la primera fecha que íbamos a tener fuerte, se puede llegar a hacer a fines de año. Pero yo creo que tienen que volver todo el país y el ámbito sudamericano a fase 5 que es la que todos queremos llegar".

image.png Provincial de Rosario es el escenario del retorno al agua para Gabriel Morelli.

También señaló que "depende también de las complicaciones que lleguemos a nivel país, pero no hay todavía una fecha firme de que se va a realizar alguna competencia a fines de este año. Si sabemos que el año que viene los selectivos para los juegos Olímpicos van a estar activos, pero no donde se van a realizar.

Por último, comentó que "esto será semana tras semana, mes tras mes, viendo cómo va la evolución de este virus que nos tiene muy intranquilo a todos. Como país creo que estamos llegando al pico que no queríamos llegar, pero esperemos que salgamos de la mejor manera posible de esta situación".