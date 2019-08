El panorama completo del Torneo del Interior

En el Torneo del Interior B que organiza la UAR, Old Christians de Uruguay derrotó a Liceo de Mendoza 22 a 20, Santa Fe Rugby a Jabalíes de El Bolsón 59 a 7. Las posiciones quedaron así: Old Christians 13, Santa Fe Rugby 11, Liceo de Mendoza 7 y Jabalíes 0. La próxima fecha jugarán Liceo con Old Christians, y Jabalíes con Santa Fe RC.

En los Boulevares, Los Tordos de Mendoza superó a Palermo Bajo 17 a 15, y Comercial de Mar del Plata a Aguará por 40 a 14. Las posiciones están así: Los Tordos 14, Palermo Bajo 11, Comercial 5 y Aguará 0. La próxima fecha se medirán: Los Tordos con Palermo Bajo, y Aguará con Comercial.

En la autopista, CRAI se impuso a Montevideo Cricket por 53 a 15, y Tablada a Huirapuca 29 a 25. Las posiciones se encuentran así: La Tablada 15, CRAI 11, Huirapuca 7, Montevideo Cricket 0.En la próxima jornada se cruzarán: Huirapuca con La Tablada, y Montevideo Cricket con CRAI.

En Resistencia, CURNE le ganó a Old Lions 30 a 11, y San Ignacio de Mar del Plata a Roca RC 26 a 20. Las posiciones se encuentran así: CURNE 14, Old Lions 9, San Ignacio 5 y Roca RC 1.En la próxima fecha jugarán: Old Lions con CURNE, y San Ignacio con Roca RC.

En el Torneo del Interior A, en Grandfield, Jockey de Córdoba derrotó a Old Resian por 29 a 19, y en Marcos Paz, Gimnasia y Esgrima se trajo un gran triunfo ante Tucumán Rugby por 43 a 31. Las posiciones quedaron así: GER 12, Tucumán RC 9, Jockey de Córdoba 6 y Old Resian 0. La próxima fecha se medirán: Jockey (C) con Old Resian, y GER con Tucumán RC.

En la provincia de Tucumán, Universitario igualó en 40 con Córdoba Athlétic, y en Las Delicias rosarinas, Duendes se impuso a Los Tarcos por 38 a 17. Las posiciones se encuentran así: Duendes 12, Córdoba Athlétic 6, Los Tarcos 5 y Universitario de Tucumán 3. La próxima fecha jugarán: Córdoba Athlétic con Uni (T), y Tarcos con Duendes.

En Fisherton, Jockey de Rosario cayó ante Natación y Gimnasia de Tucumán por 27 a 24, mientras que Marista de Mendoza derrotó a Sociedad Sportiva de Bahía Blanca por 51 a 15. La tabla de posiciones se encuentra así: Natación 14, Marista 10, Jockey (R) 6 y Sociedad Sportiva 0. La próxima jornada se medirán Natación con Jockey de Rosario, y Sociedad Sportiva con Marista.

En Soles del Oeste, Urú Curé de Río Cuarto superó a Tucumán Lawn Tennis por 37 a 22, mientras que Mar del Plata Club hizo lo propio con El Trébol de Paysandú 41 a 12.Las posiciones quedaron del siguiente modo: Urú Curé 12, Tucumán LT 9, Mar del Plata 6 y Trébol de Paysandú 1. En la próxima fecha jugarán Tucumán LT con Urú Curé y El Trébol con Mar del Plata Club.