El Pozo y un gran sentido de pertenencia

Gran sentido de pertenencia

"Esta cuarentena la estamos pasando como en todo barrio de la ciudad, con preocupación porque es un sector medio atípico, un poco chico y con muchas torres con mucha gente junta. Tratamos de ser lo más cauto posible adiestrando y advirtiendo al barrio que nos cuidemos entre todos" comenzó señalando Miguel Ángel Acevedo a UNO Santa Fe.

El presidente del Centro Cultural y Deportivo El Pozo expresó que "tenemos que cuidar nuestro sistema de vida porque esto es un virus terrible, porque no sabemos que es, tal es así que en toda la ciudad hay cada vez más casos. Acá en el club no somos la excepción, tuvimos algunos casos aislados, pero dentro de todo estamos bien, porque se tomaron las precauciones del caso, y gente con coherencia, que no hacen cosas fuera de lugar".

image.png Montenegro y Acevedo junto a Juan Manuel Callone uno de los profesores deportivos de la institución.

El reconocido dirigente "Japo" destacó que "el club está como el resto de los clubes de la ciudad, mal económicamente porque no se puede recaudar una moneda, no se pueden hacer eventos, no se pueden organizar eventos, como nosotros estamos acostumbrados, para poder juntar alguna moneda como para seguir subsistiendo porque la única entrada que teníamos".

Por su parte, Martín Montenegro, vicepresidente del Centro Cultural y Deportivo El Pozo comentó que "tenemos socios, pero al no tener actividad deportiva abierta cuesta mantenerlos. A marzo había algo de casi 400 socios deportivos, que venían al club a todas las disciplinas, porque son los que medianamente nos proponían el desenvolvimiento diario. Ahora ha bajado casi todo, estaremos cerca del noventa por ciento de caída del número de socios. El que aporta ahora es el que siempre está, igualmente este es un club chico, si bien tiene corazón grande, es un club chico que recién se está organizando".

A un año de que se inaugure el predio ubicado en la calle Guillermo Estevez Boero entre rector Pedro Martínez y Luis Federico Leloir, el Japo Acevedo contó que "la inauguración de nuestro predio hace un año fue algo hermoso, muy lindo lo que pasamos con el partido que jugamos frente a Unión. Vinieron casi 1.000 personas a observar ese partido, que para nosotros es inolvidable, la gente apoyó totalmente al club, porque ahí quedó demostrado el verdadero sentido de pertenencia de la gente de El Pozo. Fue muy agradable ver a la gente disfrutar de tener su estadio propio, ya que esto fue un sueño hecho realidad".

image.png El Japo Acevedo y Montenegro buscan que regrese la actividad cuanto antes en beneficio de los chicos del barrio.

"Nosotros impulsamos a que el sueño se haga realidad, y la verdad es que algo muy lindo lo que pasamos con toda la comisión directiva. Fue algo que miramos y nos pellizcamos porque no lo podíamos creer. El resultado del partido fue anecdótico, porque el mejor resultado es ver a toda esa gente que vino a una tribuna que fue natural. Debo agradecer a la gente que colaboró en todos los aspectos, se cobró 50 pesos, fue muy social, resultó un éxito y por eso nos sentimos muy orgullosos", sostuvo el presidente de El Pozo.

Más expresiones desde El Pozo

A cerca de si han recibido algún tipo de ayuda en este tiempo, Montenegro señaló que "por el momento solamente recibimos apoyo municipal y por parte de la Liga Santafesina. Si bien se han visto varias medidas, por ejemplo, en las que hemos presentado todos los papeles para recibir la ayuda de 50.000 pesos de la Municipalidad, creo que para nosotros es fundamental. Esa colaboración es muy importante, porque a los clubes de barrio nos va a permitir seguir haciendo esas obras que estamos llevando a cabo. De parte de la Liga Santafesina, el apoyo del presidente Gustavo Pueyo, y todo su equipo que llaman todos los meses para ver cómo estamos. Han venido, y entendemos la situación, porque nosotros formamos parte de la liga".

"La estamos llevando bastante bien, porque encima hay una gran labor de los profesores, que entienden el cuadro de situación. Quiero destacar el valor humano que tenemos en la gente que colabora con El Pozo, el que viene es muy colaborativo, y hay un gran sentido de pertenencia. En estas pequeñas obras que estamos llevando adelante, los chicos empezaron a hacer los bancos de suplentes, hicimos algunas adquisiciones con los beneficios que vamos haciendo. Los pibes vienen a regar, trasladamos ladrillos de un lugar a otro, en los vestuarios pusimos los cerámicos nuevos. Está parada la pelota, pero la acción en el club nunca se frenó", continuó destacando el vicepresidente de la institución ubicada en el populoso barrio a la vera de la ruta nacional 168.

A cerca de como tomaron la determinación de la Liga Santafesina de suspender la competencia, el Japo Acevedo manifestó que "creo que se ha hecho lo correcto. Es una determinación atinada, porque primero uno que quería es jugar, habíamos hecho un buen trabajo de pretemporada, había mucho entusiasmo, y se conformó un equipo competitivo para dar pelea. Pero considero que la salud está por encima de lo deportivo. En estos seis años logramos que se dé una importante cohesión en el trabajo deportivo ya que ha sido mucho. Era un año especial, porque nosotros veníamos jugando en la Vuelta del Paraguayo, y ahora lo íbamos a hacer en nuestro propio predio".

image.png El Japo Miguel Ángel Acevedo destacó que la situación económica del club es complicada.

Montenegro resaltó que "se había encontrado todo un sistema de trabajo estructurado, iba a ser nuestro primer año jugando en el barrio. Tener este predio nos había impulsado a que muchos chicos vengan a jugar a El Pozo, estaban todas las categorías completas, había un valor humano que lo destaco nuevamente porque se ha hecho un gran trabajo. Siempre tuvimos el valor cualitativo, pero nos faltaba el cuantitativo, había un buen equipo, un buen cuerpo técnico en cantidad, con preparadores físicos, cada uno con su pelota, ahora habíamos armado un grupo de trabajo serio para mejorar y seguir creciendo. Después los resultados se irán viend o con el correr del tiempo".

"La idea que nosotros tenemos, aunque lo tienen que disponer las autoridades gubernamentales, es que queremos volver a la actividad. Necesitamos que los chicos estén en club, tomando las precauciones del caso, empezar a probar a ver que se puede hacer. El protocolo que vino de Afa era de imposible cumplimiento, por lo que se tornó inviable. Eso está un poco más flexibilizado, la práctica con pelota no se podría hacer, pero si un entrenamiento básicamente físico. Pero volveríamos a traer a los chicos al club, teníamos unas 600 personas permanentemente en el club, y ahora está vacío. Pero haremos todo lo posible para que se regrese lentamente a la actividad" explicó el vicepresidente de El Pozo.

El profesor Juan Manuel Callone expresó que "la propuesta de la dirigencia y del coordinador Benvenutti me gustó mucho desde el momento que llegué al club. Es una institución que se está haciendo de abajo, pero nosotros los profesores contamos con todos los elementos de trabajo. Tenemos una pelota por cada chico, algo que es fundamental en nuestra planificación. La idea nuestra, más allá del fútbol, es que los chicos se formen como personas, y que sean independientes. Buscamos generar cierta autonomía, algo que lo hará crecer como personas