El presidente de la Federación Italiana quiere terminar la temporada

Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol(FIGC), advirtió que "jamás" aceptará "la finalización de la temporada en los torneos locales, porque eso significará la muerte del Calcio".

"Con la clausura total del fútbol el sistema perderá entre 700 y 800 millones de euros", alertó Gravina en una videoconferencia organizada por el club Ascoli, que compite en la Serie B, y que reprodujo Ansa.

Los dichos de Gravina se conocieron después de que el Ministro de Deportes italiano, Vincenzo Spadafora, admitió que el reinicio del fútbol "parece un camino muy apretado" y que también presidentes de algunos clubes evalúan pedir la cancelación de la temporada.

"Espero que el mundo del fútbol, que tiene un impacto altamente social en nuestro país, pueda reiniciar con menores individualismos", confió Gravina.

Spadafora también le pidió a la Liga de la Serie A pensar "en un Plan B" que permita la eventual reanudación del campeonato en vez de llegar a la cancelación como en Holanda y Francia.

"Mi sentido de responsabilidad me lleva a tener un plan B, C o D. Pero si esto significa que se termina, digo que, mientras sea presidente de la FIGC, no firmaré jamás el final de los torneos. Y lo hago porque estoy cuidando los intereses de todos", enfatizó finalmente Gravina.