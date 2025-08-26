El próximo desafío de Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta en el GP de Países Bajos El argentino Franco Colapinto disputará su noveno Gran Premio de Fórmula 1, en Países Bajos, en lo que va de la temporada. Por Ovación 26 de agosto 2025 · 11:20hs

El piloto argentino Franco Colapinto, quien corre para la escudería francesa Alpine, disputará este fin de semana el Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la 15ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

El GP de Países Bajos se lleva a cabo en el circuito de Zandvoort, que cuenta con 14 curvas y una longitud de 4,259 kilómetros.

Esta será la octava carrera del año para Colapinto, que está teniendo un 2025 realmente complicado en el que solo pudo obtener como mejor resultado el decimotercer puesto en los Grandes Premios de Mónaco y Canadá. Así es una vuelta en el GP de Países Bajos Embed