El Quillá y Banco Provincial son los finalistas del Oficial femenino

Lo mismo intentará la sub 19, por el tetracampeonato, ante las Kresteras. Además, la Sub 14 enfrentará a Santa Fe Rugby y también la reserva con el mismo gran objetivo. La sexta división buscará llegar al podio frente a CRAI. En el caso de las Lobas esperancinas irán por el tercer puesto al igual que en séptima división y sub 19. La Sub 16 buscará el título por segundo año consecutivo en este caso ante Santa Fe Rugby.