El vóley está suspendido en todos sus estamentos

En concordancia con lo dispuesto por el gobierno municipal, provincial y nacional, la Asociación Santafesina de Vóley decidió suspender hasta el 31 de maro, en principio, la totalidad de las actividades incluyendo competencias deportivas en todos los niveles y categorías.

De esta forma no habrá acciones de formación como cursos y charlas, se suman todas las competencias oficiales organizadas por la ASV, tanto en divisiones superiores e inferiores, en todas sus modalidades. Esto a partir de la situación de público conocimiento y para hacer frente al coronavirus (COVID-19).

El presidente de la Asociación Santafesina de Vóley, Fabián Bochatay, le dijo a UNO Santa Fe que "desde el viernes nosotros comenzamos a tomar medidas a nivel asociación, que fue de inmediato la suspensión de toda la competencia a nivel local. Entendiendo a partir de una conexión permanente con el gobierno provincial y nacional, y también con la Federación Nacional y Provincial, se fue escalonadamente el corte y la suspensión de actividades".

"También le sugerimos a los clubes que cesen las concentraciones y los entrenamientos múltiples y masivos.Porque comprendimos desde el primer momento, que la mejor manera de combatir era evitar el contacto entre personas. Esa fue la mejor forma que vimos de poner una barrera para hacer frente a este virus", destacó la máxima autoridad del vóley local.

El también presidente de la Federación Santafesina de Vóley remarcó que "a nivel provincial hicimos varias conferencias telefónicas, ya que evitamos las reuniones de dirigentes, y todo se hace en permanente contacto con los dirigentes de las nueve asociaciones que tenemos en la federación. Eso nos permitió suspender toda la competencia provincial, porque ahora próximamente se venía los interasociaciones y las copas provinciales de cada categoría"

1932020 f2 fabian bochatay presidente asv fsv y vicefeva.jpg La idea es reprogramar todo el vóley en el segundo semestre. UNO Santa Fe

"Como las instituciones se han cerrado, los chicos y las chicas no tienen forma de entrenar para ir a esas competencias. Eso es lo que hace que hayamos tomado la decisión de suspender todo tipo de torneos. El lunes se registró la suspensión a nivel nacional por parte de la Feva, y de la misma manera las ligas argentinas. Del mismo modo los campeonatos nacionales de selecciones, que van en un rango de cuarenta días, estamos hablando de fines de abril a mayo, porque no van a dar los tiempos de preparación", explicó Bochatay sobre el cuadro de situación.

El vicepresidente primero de la Federación Argentina expresó que "se está trabajando en reorganizar un segundo semestre con mucha actividad a nivel nacional y volcarlo a cada provincia y localidad. Ese es el mensaje que se está bajando escalonadamente a la estructura piramidal que tiene la Federación Argentina de Vóleibol",

Detalló que "a nivel internacional está suspendida la National League con la idea de reprogramarla para octubre. Sabemos que no se puede hacer en esa fecha, va a ser dificil sostener competencias a nivel sudamericano, y está suspendida la clasificación del beach para Tokio. Lo mismo le pasa le pasa a 26 federaciones deportivas que no tienen sus representantes olímpicos definidos. Me animo a decir que los juegos es imposible que se hagan, o lo corren de fecha ó lo pasan para el año que viene".