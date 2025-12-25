En medio de la polémica, Chiqui Tapia saludó a Rosario Central: los motivos

Hace un mes, el equipo rosarino fue designado campeón de Liga por parte de la AFA.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, felicitó a Rosario Central por sus 136 años , en medio de la polémica por el campeonato de Liga que le otorgó al ´Canalla´ hace un mes.

El dirigente publicó un tweet en su red social X -ex Twitter- en el que saluda al club rosarino por sus 136 años de historia y afirmó que “en este día tan especial para la institución, le mando un gran abrazo a Gonzalo Belloso, a Carolina Cristinziano, a la Comisión Directiva y a todo el Pueblo Canalla”.

La polémica entre Chiqui Tapia y Rosario Central

Hace un mes, en una reunión de Cómite Ejecutivo y sin votación formal de los representantes, Rosario Central fue coronado como campeón de Liga por ser el que más puntos sumó en la tabla anual de esta temporada.__IP__

Esto generó la indignación de gran parte del fútbol argentino y, sin retroceder un paso, la AFA obligó a Estudiantes de La Plata a hacerle el pasillo de campeón a Rosario Central en el partido correspondiente de octavos de final en la provincia de Santa Fe.

En una imagen que recorrió el mundo, el ´Pincha´ hizo el pasillo pero de espaldas como señal de repudio a los rosarinos y, por si fuese poco, les ganaron 1-0 con gol del colombiano Edwin Cetré, iniciando el camino hacia la conquista del Torneo Clausura que se dio el pasado sábado 13 de diciembre.