Estudiantes fue contundente y derrotó a CRAI en el Plumazo

La apertura del marcador llegó casi a los nueve minutos del primer tiempo, cuando una buena acción de los locales, y una errónea defensa de la visita terminó con un try de Augusto Senger debajo de los postes y sumado al goal de De Basily puso el tanteador 7 a 0. El partido siguió muy parejo, con errores compartidos, en una noche muy calurosa que obligó al árbitro a parar el desarrollo de las acciones para que los jugadores puedan tomar agua. Pisando los 30 de juego llegó el try de Ramiro Del Sastre a partir de un line out ganado por la visita, que continuó con el maul que fue muy efectivo, y que dejó el marcador igualado 7 a 7.

En casi 39 minutos de juego, el buen empuje del scrum de CAE terminó con una infracción de los santafesinos que culminó con un try penal para dejar el marcador 12 a 7. El elenco dueño de casa siguió siendo fuerte con la pelota en su poder y logró marcar otro ensayo, y CRAI pudo descontar con un penal. El elenco entrerriano se fue al descanso ganando por 21 a 10, en un partido en el que en el contexto global fue superior a los de la capital santafesina.

El segundo tiempo arrancó parejo y entretenido, pero sobre los catorce minutos CAE volvió a mostrar su superioridad, aprovechó las oportunidades que dispuso, y comenzó a hacerle sentir el rigor a los Gitanos de ser un elenco más experimentado y con mayor rodaje. El conjunto conducido por Pedro Raiteri le tiró encima la potencia de su pack, y CRAI no le encontró la vuelta para atenuar lo que hacía su rival de turno. CAE terminó facturando cuatro ensayos en el complemento, que sumado a los tres de la etapa inicial le permitió quedarse con el triunfo.

Estudiantes2.jpg . A puro festejos estuvo Estudiantes ya que logró imponerse a los Gitanos por un expresivo 45 a 10. Gentileza UNO ER

Síntesis

Estudiantes 45- CRAI 10

Estudiantes: Valentín Haiek, Exequiel Genzelis Galinger y Wiliam Fernández; Agustín Bustos y Lisandro Uranga; Francisco Lacabanne, Augusto Senger y Gustavo Boesch; Tomás Maiztegui y Sebastián Dorigón (C); Augusto Perrén, Bruno Heit, Mateo Santana, Gonzalo De Basily y Tomás Ferreyra. Entrenador: Pedro Raiteri. Luego ingresaron: David Londero, Juan Méndez, Francisco Florean, Augusto Andrade, Alvaro Ferreyra, Tomás Riolo, Julián Izaguirre y Jaco Bertello.

CRAI: Francisco Forgioni, Facundo Garibay y José Canuto (capitán); Augusto Otero y Mariano Torres Jozami; Santiago Carreras, Juan Ignacio Sánchez, Tomás Schinner; Nicolás Raffa y Agustín Giménez; Lautaro Montini, Ramiro Del Sastre, Juan Fleitas, Mateo Fauda y Juan Cruz González Viezcas. Entrenador: Elmer Capobianco. Luego ingresaron: Adriel Walker, Martí Barceló, Pablo Ferreyra, Javier Alonso, Lucas Ordano y Martín Perego.

Primer tiempo: 9` try penal (CAE), 26` try Ramiro Del Sastre, 33` try Augusto Senger convertido por Gonzalo De Basily, 37` try y conversión de Gonzalo De Basily, 41` penal Ramiro Del Sastre.

Segundo tiempo: 14` try Exequiel Genzelis Galinger, 18` try Agustín Bustos convertido por Gonzalo De Basily, 24` try Bruno Heit, 38` try penal (CAE).

Estudiantes3.jpg Imparable estuvo Estudiantes de Paraná en cada oportunidad que dispuso de la oportunidad de marcar en el ingoal contrario. Gentileza UNO ER

Más detalles del interuniones litoraleño

El clásico disputado en barrio Las Delicias del sur provincial quedó en poder de Duendes al vencer a Jockey Club de Rosario por 22 a 13. Es importante recordar que el choque entre Gimnasia y Esgrima de Rosario con el Paraná Rowing Club, y el que debían sostener Santa Fe Rugby con Old Resian en Sauce Viejo fueron postergados.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Estudiantes de Paraná 10; Duendes 6; Santa Fe Rugby y Old Resian 5; Gimnasia y Esgrima 4; Jockey Club de Rosario, Paraná Rowing y CRAI 0. La próxima fecha a disputarse el 18 de marzo tendrá los siguientes cruces: Rowing jugará con Universitario de Rosario, Old Resian con Estudiantes, Jockey de Rosario con Santa Fe Rugby, CRAI con Gimnasia y Esgrima, quedando libre Duendes de Rosario.

En cuanto a la Segunda División, Tilcara no pudo con Jockey Club de Venado Tuerto y fue derrotado por 31 a 13, por su parte, en el parque de la Independencia, Caranchos superó a Provincial de Rosario por 41 a 22. Los cotejos que tenían que jugar CRAR con La Salle Jobson en Rafaela, y Alma Juniors con Logaritmo en Esperanza fueron postergados.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey de Venado Tuerto y Caranchos 10; CRAR 5; Alma Juniors 4; Provincial, Tilcara, La Salle y Universitario de Santa Fe 0. La próxima fecha jugarán Tilcara con Universitario, Logaritmo con Caranchos, Provincial con CRAR de Rafaela, La Salle Jobson con Jockey de Venado Tuerto, quedando libre Alma Juniors de Esperanza.