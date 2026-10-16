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Facundo Farías y un sueño que lo acompaña en San Lorenzo: ser campeón como en todos sus clubes

El exdelantero de Colón disfruta de su presente en el Ciclón, habló de su crecimiento futbolístico y dejó en claro que quiere pelear por un título.

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 15:02hs
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Facundo Farías y un sueño que lo acompaña en San Lorenzo: ser campeón como en todos sus clubes

Facundo Farías atraviesa un buen momento en San Lorenzo y empieza a encontrar la continuidad que buscaba para recuperar su mejor versión. El futbolista surgido de Colón repasó su carrera, recordó su experiencia en Inter Miami junto a Lionel Messi y reconoció que tiene una meta clara en el Ciclón: mantener una costumbre que, según contó, lo acompañó en los equipos por los que pasó.

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Farías disfruta su presente y quiere dejar su huella en San Lorenzo

La Joya se mostró conforme con su adaptación al conjunto azulgrana y valoró las oportunidades que está teniendo para sumar minutos. “Estoy feliz por cómo me está yendo, porque me pude adaptar rápido y porque estoy sumando minutos, que es lo que quería y lo que siento que necesitaba para mi carrera”, expresó en una entrevista con Olé.

Su llegada estuvo vinculada a Néstor Gorosito, quien lo había dirigido en Colón y tuvo influencia en su decisión de incorporarse al equipo de Boedo. Sin embargo, Farías no llegó a compartir tiempo de trabajo con el entrenador en esta nueva etapa.

“Es una persona que siempre me ayudó, tuvo mucho que ver en mi decisión de venir a San Lorenzo y casi no compartimos. Es una lástima cuando se van los técnicos, pero son cosas que pasan en el fútbol”, explicó. De todas maneras, dejó en claro que su compromiso sigue intacto, más allá de quién esté al frente del plantel.

Pero la ambición del atacante va más allá de consolidarse individualmente. Farías ya les transmitió a algunos de sus compañeros que quiere repetir una experiencia que marcó sus pasos anteriores por el fútbol.

“Les dije que en todos los clubes en los que jugué salí campeón y no quiero que acá sea la excepción”, reveló sobre una charla con Facundo Gulli y el Negrito Herrera. Una frase que refleja su deseo de competir por objetivos importantes con la camiseta azulgrana.

De la explosión en Colón a la experiencia de compartir equipo con Messi

El recorrido de Farías también estuvo marcado por su irrupción temprana en Colón, donde se destacó siendo muy joven, y por su posterior paso por Inter Miami. A sus 24 años, considera que el tiempo y la experiencia pueden ayudarlo a recuperar el nivel que supo mostrar en el Sabalero.

“Sé que con continuidad y minutos voy a volver a ese nivel e incluso a mejorarlo, porque ahora tengo más experiencia y más madurez para tomar decisiones”, aseguró. En ese proceso, también reconoció que hoy siente una responsabilidad diferente a la que tenía durante sus primeros años como profesional.

“En Colón tenía 18 años y no tenía responsabilidad de nada, estaban los más grandes y yo jugaba con total libertad”, recordó. Ahora, además de disfrutar del juego, entiende que debe responder al cariño que recibió de los hinchas de San Lorenzo. “Tengo esa responsabilidad de devolvérselos con buenas actuaciones”, agregó.

Su etapa en Estados Unidos le dejó otra experiencia inolvidable: compartir vestuario con Lionel Messi. Farías admitió que llegó a Inter Miami con nervios y ansiedad, en una transición que se produjo rápidamente después de recuperarse de una lesión de rodilla y disputar apenas cinco o seis partidos con Colón.

“¡Fue increíble! Lo que genera Messi es algo que no se puede explicar con palabras. Intenté disfrutarlo al máximo y mirarlo todos los días para aprender”, contó sobre su convivencia con el capitán argentino.

Mientras busca afianzarse en San Lorenzo, Farías también se prepara para enfrentar a Estudiantes de La Plata, club al que pertenece y en el que jugó anteriormente. El mediapunta aseguró que afronta el compromiso con tranquilidad, aunque reconoció que se trata de un rival directo y de un partido especial por su vínculo contractual.

Con un gol en cinco presentaciones con el Ciclón, convertido ante Independiente en el empate 1-1, la Joya quiere seguir sumando protagonismo. Su objetivo, además de recuperar su mejor versión, es claro: volver a levantar un título y mantener viva esa tradición que él mismo destacó al hablar de su carrera.

Facundo Farías San Lorenzo Ciclón Colón Messi
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