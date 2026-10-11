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Riestra perdió con San Lorenzo y llegará también goleado al partido ante Unión

San Lorenzo superó por 1-0 a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro por la fecha 12 del Torneo Clausura

11 de octubre 2026 · 19:51hs
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Riestra perdió con San Lorenzo y llegará también goleado al partido ante Unión

San Lorenzo superó por 1-0 a Riestra en el Nuevo Gasómetro por la fecha 12 del Torneo Clausura. El equipo conducido por Rubén Darío Insúa se reencontró con el triunfo tras sufrir duras derrotas ante Boca y Defensa, un desahogo clave en el Bajo Flores que le permite acercarse a la zona de clasificación a los play-offs, mientras que el Malevo continúa comprometido en la zona roja del descenso junto a Aldosivi.

La primera mitad presentó un trámite parejo y con escaso volumen de juego, aunque con situaciones de peligro claro. San Lorenzo tomó la iniciativa a través de la conducción de Facundo Farías, quien asistió a Rodrigo Auzmendi en una llegada profunda que exigió una notable atajada de Ignacio Arce.

Por su parte, Riestra apostó al contraataque e inquietó con un mano a mano de Alexander Díaz —tras una recuperación de Antony Alonso— directo a las manos de José Devecchi, sumado a una oportunidad desperdiciada por Milton Céliz en una jugada de pelota parada.

En el complemento, el Ciclón cambió la cara, mostró mayor agresividad y empujó contra el arco rival. Tras una doble ocasión inicial de Farías y Auzmendi a partir de un centro de Teo Rodríguez Pagano, y un mano a mano desaprovechado por el ingresado Agustín Ladstatter, llegó la apertura del marcador.

Rodríguez Pagano, la figura de la cancha, desbordó con gambetas por su sector y sacó un preciso remate que venció a Arce para decretar el 1-0 definitivo. En los minutos finales, Riestra buscó el empate y puso suspenso con un potente disparo de Ángel Almada, pero el conjunto local sostuvo la ventaja hasta el pitazo final. En la próxima jornada, San Lorenzo visitará a Estudiantes de La Plata, mientras que Deportivo Riestra recibirá a Unión.

Sintesis de San Lorenzo y Riestra

San Lorenzo: José Devecchi; Alejo Córdoba, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Facundo Farías. DT: Rubén Darío Insua.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Juan Randazzo, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Alexander Díaz y Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.

Goles en el segundo tiempo: 18m Teo Rodríguez Pagano (SL).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Agustín Ladstatter por Alassia (SL); 9m Ángel Almada por B. Sánchez (DR); 15m Gustavo del Prete por Cuello (SL); 25m Gabriel Obredor por Alonso (DR); Yonatan Goitia por Bracamonte (DR); Tomás González por A. Díaz (DR); 33m Martín Río por Gulli (SL); 35m Nicolás Benegas por Sansotre (DR); 45m Ezequiel Herrera por Auzmendi (SL).

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Bruno Amiconi.

VAR: Nahuel Viñas.

Riestra San Lorenzo Clausura
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