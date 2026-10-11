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San Lorenzo recibe a Riestra con la intención de cortar su racha adversa

San Lorenzo recibirá , desde las 14.45, a Riestra por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura, con la intención de reencontrarse con la victoria

11 de octubre 2026 · 08:30hs
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San Lorenzo recibe a Riestra con la intención de cortar su racha adversa

San Lorenzo recibirá este domingo a Riestra por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura, con la intención de reencontrarse con la victoria. El encuentro, que está programado para las 14.45, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Bruno Amiconi, mientras que en el VAR estará Nahuel Viñas.

San Lorenzo llega a este partido en medio de un muy flojo momento, ya que perdió sus últimos dos partidos y todavía no ganó desde que Rubén Darío Insúa asumió como director técnico, en el que es su tercer ciclo en el club.

Las últimas dos fechas representaron duros golpes para el "Ciclón", que primero cayó 2-0 ante Boca y luego fue goleado 3-0 por Defensa y Justicia.

De esta manera, San Lorenzo se ubica duodécimo en la Zona A con solo 11 puntos y un nuevo paso en falso podría dejarlo prácticamente sin chances de clasificar a los playoffs.

Deportivo Riestra, por su parte, no se queda atrás. Los dirigidos por Guillermo Duró solo ganaron dos partidos en lo que va del Torneo Clausura y marchan undécimos en la Zona A con 11 unidades al igual que su rival de este domingo, pero con mejor diferencia de gol.

El conjunto Albinegro está muy necesitado de puntos debido a que ocupa la vigésimo octava posición en la tabla anual, por lo que se encuentra muy comprometido con el descenso.

Probables formaciones de San Lorenzo y Riestra

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro)

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Nahuel Viñas

Hora: 14:45. TV: ESPN Premium

San Lorenzo Riestra Clausura
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